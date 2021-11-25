Apple Watch'tan Bir Antrenman Nasıl Silinir?

Apple Watch'unuz neredeyse tüm hareketlerinizi takip edebilir; bu genellikle yürüyüşünüzü, koşmanızı, antrenmanlarınızı ve diğer etkinliklerinizi takip etmek için elbette harika. Ardından, egzersiz rutininizin ayrıntılı bir raporunu tutmak için istediğiniz sayıda üçüncü taraf egzersiz uygulamasına aktarabileceğiniz bu bilgileri iPhone'unuzda depolar – ancak bazen veriler yanlış olabilir veya yanlışlıkla kaydedilmiş olabilir.

Ne yazık ki, yanlış fitness bilgilerini cihazın kaydetmesi çok kolaydır. Bir antrenmana yanlışlıkla dokunan çocuğunuz veya Apple Watch'unuzu ödünç alan bir arkadaşınız, düzgün bir şekilde sınıflandırılmış antrenmanlarınızı kolayca bozabilir, bu nedenle bir antrenmanı Apple Watch'ınızdan silmek zorunda kalabilirsiniz.

Apple Fitness Uygulamasında Bir Antrenman Nasıl Silinir

Bir Apple Watch'ınız varsa, iPhone'unuzda Fitness uygulaması da (önceden Aktivite olarak biliniyordu) olmalıdır. Fitness uygulamasında aktivite halkaları, egzersiz hedefleri, yakılan kaloriler, rota hedefleri ve tabii ki antrenmanlarınız ile ilerlemenizi kontrol edebilirsiniz. Fitness'a yanlış bir antrenman eklenirse, ondan kurtulmak için iPhone'unuzdaki resmi uygulamaya gitmeniz gerekiyor.

iPhone'unuzda Fitness'ı başlatın. Antrenmanlar üzerine dokunun. Bir antrenmanı iki şekilde silebilirsiniz: Hafif bir titreşim hissedene kadar antrenman üstünde tamamen sola kaydırın ve ardından parmağınızı ekrandan kaldırın veya sadece biraz sola kaydırın ve ardından kırmızı Sil düğmesine dokunun.







Bu silme seçeneklerinden herhangi biri, şunları seçebileceğiniz bir açılır pencere açacak:

Antrenmanı ve Verileri Sil: Antrenmanı Fitness'tan ve verileri Sağlık'tan kaldırın

Yalnızca Antrenmanı Sil: Antrenmanı yalnızca Fitness'tan kaldır

Antrenmanınızı silmek için herhangi bir seçeneğe dokunun. Antrenmanı ve ona bağlı tüm verileri kaldırmak istiyorsanız Antrenmanı ve Verileri Sil'i seçin. Sadece antrenmanı kaldırmak, ancak aktivite halkasının ilerlemesine yardımcı olan ilgili sağlık verilerini saklamak istiyorsanız, bunun yerine Yalnızca Antrenmanı Sil seçeneğini belirleyin.

Fitness Uygulamasında Bir Antrenman Nasıl Silinir

Fitness uygulaması, iPhone'unuzda egzersiz verilerini bulabileceğiniz ve silebileceğiniz tek yer değildir. Apple Watch antrenmanlarınız iPhone'unuza aktarılıyorsa, veriler Sağlık uygulamasında da saklanacaktır. Üçüncü taraf antrenman uygulamaları ve aktivite halkaları için kullanılan veriler burada saklanıyor, ancak antrenmanın yanı sıra ondan da kurtulabilirsiniz.

Sağlık uygulamasını açın. Özet sekmesine gidin. Aşağı kaydırın ve Tüm Sağlık Verilerini Göster üzerine dokunun. Antrenmanlar üzerine dokunun. Aşağı kaydırın ve Tüm Verileri Göster üzerine dokunun. Bir antrenmanı silin.







Önceki seçenekte olduğu gibi, bir antrenmanı iki farklı şekilde silebilirsiniz: Sil düğmesini ortaya çıkarmak için antrenman silinene kadar tamamen sola kaydırın veya üzerinde yalnızca biraz sola kaydırın ve ardından üzerine dokunun. Ancak bu, antrenmandan ve ilgili verilerinden henüz kurtulduğunuz anlamına gelmez. Sil'e bastıktan sonra, daha önce bahsedilen iki seçenekle karşılaşacaksınız:

Antrenmanı ve Verileri Sil: Antrenmanı Fitness'tan ve verileri Sağlık'tan kaldırın

Yalnızca Antrenmanı Sil: Antrenmanı yalnızca Fitness'tan kaldır







Özet

Apple Watch'ınıza yanlışlıkla bir antrenman kaydederseniz, iPhone'unuzdaki verilerden kurtulmak çok kolaydır. İki seçenek olmasına rağmen, bir antrenmanı Fitness uygulaması aracılığıyla kaldırmak en kolayıdır ve bu nedenle ilk önerdiğimiz yöntemi kullanın. Ancak, Fitness ile ilgili sorunlar varsa, her zaman Sağlık uygulamasından egzersiz verilerini kaldırma seçeneğiniz olacaktır.