iOS ve iPadOS için En İyi Notability Alternatifleri

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, uygulamaların kullanıma sunulma biçiminde yeni bir eğilim göze çarpıyor. Geliştiriciler, denenmiş ve etkili olan, kullanıcıların peşin ödeme yapma seçeneğini tercih etmek yerine, farklı bir abonelik modeline geçiyor.

Bir yandan elbette ön ödeme yapmak, kullanıcılar için harika bir seçenek. Uygulama desteklendiği sürece tüm özelliklerin kilidini açabilir ve uygulamanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak geliştiriciler için bu farklı bir hikaye, çünkü piyasaya sürülmeyi izleyen ilk zaman diliminden sonra gelir hızlı bir şekilde düşüyor. Pek çok geliştirici ve şirket için bu, özellikle App Store'da sürekli olarak yayınlanan çok sayıda uygulama olduğunda, artık sürdürülebilir bir iş modeli olmaktan çıktı.

Abonelik modeline geçmek şirketler veya geliştiriciler için sürekli bir gelir akışı sağlar. Bununla birlikte, kullanıcının bakış açısından, o kadar çok uygulama aboneliğiyle dolup taşmak oldukça bunaltıcı olabilir.

En İyi Notability Alternatifleri

Notability, peşin ödemeden abonelik modeline geçiş yapan en son uygulamadır. Bu, birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğrattı, özellikle de uygulamanın arkasındaki şirketin en iyi özelliklerin çoğunu bir abonelik modelinin arkasına koyacağı anlaşılınca.

Şirket, önümüzdeki yıl için tüm premium özellikleri sağlayacağını ancak bundan sonra aboneliği şart koşmak zorunda kalacaklarını belirtti. Bu karar nedeniyle, Notability'yi başka bir uygulamayla değiştirmek isteyen birçok kişi var. Bu yazıda Notability'nin yerine kullanabileceğiniz en iyi uygulamaları bir araya getirdik.

Notability'den vazgeçmek istiyorsanız en belirgin seçenek, tüm Apple cihazlarınızda yerleşik olarak bulunan bu uygulama olabilir. Notes uygulaması Apple tarafından birkaç yıl boyunca büyük ölçüde yalnız bırakıldı. Ancak iOS 15 ve iPadOS 15'e yapılan en son güncelleme birkaç yeni ve kullanışlı özelliği bize sunuyor. Bunlar, yeni Hızlı Notlar özelliğini ve nihayet etiket ekleyebilmeyi içeriyor. Ve belki de Notes uygulamasını kullanmanın en cazip yönü, tamamen ücretsiz olmasıdır.

Notability karşısındaki en zorlu rakip GoodNotes 5 uygulamasıyla geldi. Yıllar boyunca, bu uygulamaların her ikisi de, özellikle el yazısıyla not almayı sevenler için en iyi not alma uygulamaları arasında kabul edildi. Bu trend devam ediyor ve Notability ile aynı özelliklerin çoğunu biraz farklı bir pakette sunuyor. PDF'leri içe aktarma ve işaretleme, belgeleri imzalama ve çok daha fazlasının yanı sıra OCR ve el yazısı tanıma gibi özellikler var.

Yıllarca OneNote göz ardı edildi, ancak bu daha çok Microsoft'un görmezden gelmesi gibi hissettirdiği için olabilir. OneNote, artık daha sağlam bir not alma seçeneklerinden birine dönüştürüldüğü için durum böyle değil. Tüm cihazlarınız için kullanılabilen tek bir uygulama var ve gerekirse OneNote web uygulaması aracılığıyla not defterlerinize bile erişebilirsiniz. Apple Notes gibi, bir Microsoft hesabınız olması koşuluyla uygulamayı indirmek ve kullanmak ücretsizdir. Ancak, ücretsiz kullanıcılar yalnızca 5 GB depolama alanına sahip olduğundan depolama sınırlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Uygulama, herhangi bir cihazdaki en iyi not alma seçeneklerinden biri olmaktan çıkıp bir belirsizliğe ilerlerken, Evernote oldukça inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Hala Evernote'u günlük olarak kullanan çok sayıda insan var, ancak şirket tarafından yapılan sessizce yapılan küçülmeler, kullanıcıların ağzında kötü bir tat bırakan şeylerden biri oldu. Evernote'u indirmek ücretsizdir, ancak yalnızca iki cihazla eşitleme yapmakla ve aylık yüklemeler ve notlar açısından sınırlısınız. Bu noktada Evernote Personal veya Evernote Professional'a kaydolmanız gerekecek.

Bu şaşırtıcı gelebilir, ancak hem GoodNotes hem de Notability, MyScript tarafından sağlanan el yazısı tanıma teknolojisine güveniyor. Bu sizin için çok önemliyse ve GoodNotes'un sunduğu şeylerin hayranı değilseniz, bir sonraki en iyi seçenek Nebo'dur. Uygulama ayrıca tüm platformlarda mevcuttur, bu listede yer alan diğerlerinin sunamayacağı bir şey. Nebo'yu indirmek ücretsiz, ancak ihtiyaçlarınıza bağlı olarak göz önünde bulundurmanız gereken uygulama içi satın alımlar vardır.

Zoho Notebook, aslında Zoho tarafından oluşturulan bir üretkenlik uygulamaları paketinin bir parçasıydı. Bu uygulama da, "Web için Notebook" istemcisi de dahil olmak üzere birden çok platformda kullanılabilir. Zoho Notebook ile tümü farklı kartlar halinde düzenlenmiş çok çeşitli notlar ekleyebilirsiniz. Bu, daha iyi bir organize olmak için yapılıyor ve böylece çeşitli notlarınızı takip edebilirsiniz.