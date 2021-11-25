Oppo Reno 6 Türkiye fiyatı cihazın satışa sunulmasıyla birlikte netleşmiş oldu. Oppo'nun şu sıralar Reno 7 ailesi üzerine yoğunlaştığı biliniyor fakat bilinmeyen en önemli nokta bu cihazların ne zaman tanıtılacağı ve satışa sunulacağı. Anlaşılan Oppo Reno 7, Oppo Reno 7 SE ve Oppo Reno 7 Pro'dan oluşan yeni model ailesinin tanıtımı 2022 başlarında olacak ve satışa sunulmaları da yıl ortasını bulabilir.

Oppo Reno 6 özellikleri ile dikkat çeken bir model fakat 5G desteği sunmaması nedeniyle eğer çok uzun süre aynı telefonu kullanmayı sevenlerden değilseniz pek mantıklı olmayabilir. Zira 5G desteği dışında sunulan özellikler gayet iyi ve hatta 5G bu modele mahsus olmak üzere pas bile geçilebilir çünkü 5G için tam net bir tarih yok. Eğer iki yıl kullanıp değiştiririm diyorsanız kesinlikle incelemelisiniz.

Oppo Reno 6 Teknik Özellikleri

Oppo Reno 6 orta seviyeyi aşan düzeyde teknik özellikler sunuyor. 6.4 inç AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük desteği mevcut. Ayrıca Snapdragon 720G yonga setinin de günümüz için oldukça yeterli olduğundan bahsedebiliriz. Beğeni kazanan yönlerden birisi teknik özelliklerde cömert davranılması. 8 GB bellek kapasitene Oppo Reno 6 sayesinde orta seviyede iyice alışmaya başladık denebilir. Dahili depolama alanı olarak ise cihazda 128 GB'a yer veriliyor.

Oppo Reno 6 kamera özellikleri yönünden güçlü bir akıllı telefon olacak. Arka bölgede dört adet kamera sergileniyor. Ana kameranın çözünürlüğü 64 MP gibi yüksek bir seviyede. Diğer yardımcı kameralar ise 8 MP + 2 MP + 2 MP şeklinde. Ön kamerada ise 44 MP gibi alışkın olmadığımız yükseklikte bir çözünürlük değerine yer veriliyor. Oppo Reno 6 için söylenebilecek tek eksi yön bataryanın 4310 mAh gibi biraz standardın gerisinde olması ancak 50W hızlı şarj desteği ile bu açığı kapatacaktır.

Oppo Reno 6 Türkiye Fiyatı

Oppo Reno 6 Türkiye fiyatı netleşti. Yukarıdaki konfigürasyon için 7299 TL'lik bir fiyat etiketi ortaya çıkartılmış durumda. Elbette bunda son zamanlarda değişiklik gösteren kurun etkisi çok çok fazla. İki ay kadar öncesinde bu cihazı 6000 TL'den daha düşük rakamlara temin etmek, hatta 5500 TL'lere dahi bulabilmek mümkün olabilirdi.

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