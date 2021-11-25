Samsung Expert RAW APK İndir

Samsung Expert RAW APK indir konulu yazımızla karşınızdayız. Samsung telefona yerleşik uygulamalarında şu sıralar güncellemeler yapıyor ve kullanıcı deneyimini yükseltiyor. Örneğin; oyun odaklı Game Launcher uygulaması geçtiğimiz günlerde başka popüler uygulamaları da kapsayacak şekilde güncellendi. Game Launcher'ın oyunlar sırasında bildirimleri kapatma ve sessizleştirme gibi faydalı özellikleri var ve şimdi buna RAM ihtiyacı fazla olabilecek oyun dışı uygulamalar da eklendi. Böylece RAM miktarına fazla şekilde ihtiyaç duyan uygulamalarda sanal şekilde bellek kullanımı desteği verilebiliyor.

Samsung Expert RAW şu anda geliştirilmeye devam eden ileri düzey bir fotoğrafçılık uygulaması. Şu anda sadece Samsung Galaxy S21 Ultra kullanıcıları bu uygulamanın Beta sürümünü kullanabiliyor fakat birçok yeni modele gelmesi gündemde. Fakat Samsung Galaxy S21 Ultra'nın Android 12 güncellemesinin yapılması gerekli. Yakın tarihte Samsung Galaxy S21 ailesindeki diğer modellere de uygulamanın sunulması bekleniyor. Samsung Expert RAW APK indir bağlantısı üzerinden siz de uygulamayı indirerek Samsung markalı akıllı telefonlarınızda deneyebilirsiniz.

Samsung Expert RAW Nedir?

Samsung Expert RAW aslında fotoğrafçılığa ilgi duyan kişiler için pek de yabancı tabirler içermiyor. RAW günümüzde fotoğraf çekmek için daha doğrusu saklamak için kullanılabilecek en iyi dosya tipleri arasında. Sıkıştırma yapmadan ve renk kalibrasyonuna çok ileri düzeyde imkan veren RAW desteği normalde profesyonel düzeydeki fotoğraf makinelerinde sunuluyordu ancak ilerleyen teknoloji bunu akıllı telefonlara da sığdırdı. Bu tabii ki çok daha kaliteli fotoğraflar anlamına geliyor.

Uygulama sayesinde telefonun kullanımı sadece ana kamera ve geniş açı kamera ile sınırlı olmayacak. Yani eğer akıllı telefonunuz dört kameralı ise diğer kameraları da seçerek kullanabilmek mümkün olacak. Yeni fotoğraf uygulamasında Pro Mod ise 108 MP kamera ve 12 MP ultra-geniş açı kamera ile kullanılabiliyor. 10x yakınlaştırmaya sahip olan telefoto kamerada veya 3x telefoto lens ile Pro Mod kullanılamıyor. RAW çekimlerde ayrıca ISO, enstantane ve netlik ayarı gibi iler düzey kontrollere yer veriliyor. Histogram üzerinden ışık kalitesi değiştirilebiliyor.

Samsung Expert RAW APK indir yaparak sonuçları denediniz mi? Görüşlerinizi forum sayfamızda bekliyoruz.