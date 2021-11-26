iPhone 13 Pro'da Otomatik Makro Modu Nasıl Kullanılır?

İlk bakışta iPhone 13 Pro ve Pro Max, geçen yılki iPhone 12 Pro ve Pro Max ile karşılaştırıldığında küçük geliştirmeler barındırıyor gibi görünebilir. Ancak Apple'ın artık kullanıcılarını gerçekten dinlediği ve cihazların çeşitli özelliklerini ve yönlerini geliştirdiğini biliyoruz. Bu geliştirmeler, daha iyi pil ömrü, (nihayet) ProMotion 120Hz ekran ve çok daha fazlasını içeriyor.

Ancak kamera donanımındaki birkaç harika yenilik olmasaydı, büyük bir iPhone sürümünden bahsedemezdik. iPhone 13 Pro ve Pro Max ile Apple kesinlikle kamera yönündeki tüm istekler karşısında teslim oldu. iPhone'larımızda film benzeri videolar çekmek için yepyeni bir Sinematik Moduna sahip olmamızın yanı sıra, yeni ProRes formatı dahi sunuldu. Artık iPhone'unuzdan 4K HDR video kaydedebilir, düzenleyebilir ve yükleyebilirsiniz.

Fotoğrafçılar, Akıllı HDR'deki iyileştirmeler ve Fotoğraf Stillerinin eklenmesi sayesinde oldukça harika görüntüler elde ediyorlar. Fakat hepsinden önemlisi Apple, iPhone 13 Pro ve Pro Max'in cihazınızda bulunan yeni ve geliştirilmiş ultra geniş kamera sayesinde makro fotoğrafçılık yapabildiğini ifade etmişti.

Makro Modu Nedir?

Makro fotoğrafçılık, bir konuya hayal edebileceğinizden daha yakın olmanızı sağladığı için paha biçilmez bir zevktir. Tıpkı yukarıdaki örnekte olduğu gibi, iPhone 13 Pro'nun makro modunun sağladığı detaylar, çiçek tomurcuğundaki çıplak gözle ayırt edemediğiniz detayları gözler önüne seriyor.

Yeni lens tasarımı, iPhone'daki Ultra Wide'da ilk kez otomatik odaklama özelliği ile iPhone'da daha önce hiç mümkün olmayan bir şeyin kilidini de açıyor: makro fotoğrafçılık. Kullanıcılar, minimum 2 santimetre odak mesafesi ile nesneleri büyüterek, nesnelerin gerçekte olduğundan daha büyük göründüğü alanlarında keskin, çarpıcı görüntüler yakalayabilir.

Makro Modu ile, şık bir DSLR'ye ve pahalı bir telefoto lense ihtiyaç duymadan öznenize hiç olmadığı kadar yaklaşabilir ve oldukça çarpıcı görüntüler çekebilirsiniz.

iPhone'da Otomatik Makro Modu Nasıl Kullanılır?

Cihazın ilk satış gününde birçok iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max sahibinin karşılaştığı bir sorun vardı ve bu oldukça sinir bozucuydu. Çünkü lens sürekli geniş açı ve makro arasında otomatik geçişler yapıyordu. Bu nedenle Apple, Kamera uygulamasına Otomatik Makro özelliğini kapatma özelliği getirdi.

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın. Aşağı kaydırın ve Kamera'ya dokunun. Sayfanın alt kısmında, Otomatik Makro'nun yanındaki geçiş düğmesine dokunun.

Artık bu yeni özellik kapatıldığına göre, Kamera uygulamasına geri dönebilir ve Makro Modunu mu yoksa sadece normal ultra geniş lensi mi kullanmaya çalıştığınız konusunda biraz daha fazla kontrole sahip olarak fotoğraf çekmeye başlayabilirsiniz.

iPhone'unuzda Kamera uygulamasını açın. Vizörün altındaki 0,5x düğmesine dokunun. Konunuza yaklaşın. Odaklanmak için ekrana dokunun.

Artık fotoğraf konunuza odaklanmadan önce iPhone'unuzun vizörünün birkaç kez odağa girip çıktığını görebilirsiniz. Ancak iPhone'unuz odaklanmayı bitirdiğinde, önünüzdeki konu ne olursa olsun kristal netliğinde bir makro çekim elde edeceksiniz. Yeterince iyi aydınlatma koşullarına sahip olduğunuzdan kesinlikle emin olmalısınız. Çünkü bu kesinlikle “ustalaşmak” için zor bir mod olacaktır. Aksi takdirde, bu makro çekimleri yaparken kendinizi Gece Modu'nu da kullanmak isterken bulabilirsiniz.