iPhone 13'te ProMotion (120 Hertz) Nasıl Kapatılır?

Dışarıdan bakıldığında, iPhone 13, bir önceki iPhone 12 serisine kıyasla pek bir gelişme göstermemiş gibi görünmeyebilir. Apple'ın en yeni iPhone'unun gerçekten ne kadar değiştiğini ekranın altına dalmaya başlayana kadar göremezsiniz. Yeni kamera modülleri, daha büyük pillerin yanı sıra, köşeli tasarım korunurken, iPhone hayranları için oyunun kurallarını değiştirebilecek başka bir yeni özellik daha karşımıza getirildi.

ProMotion Nedir?

2017'ye kadar geri gitmeniz gerekiyor. Bu tarih Apple'ın ilk "ProMotion" ekranını tanıttığı zamandır. Basit bir ifadeyle ProMotion, ekranınızın daha pürüzsüz hissettirmesini sağlamak için daha hızlı bir yenileme hızı sağlar. Bu, iPhone'larda yıllardır mevcut olan 60 Hz ile karşılaştırıldığında 120 Hz yenileme hızı gerçekten önemli.

Apple'ın resmi açıklaması:

Akıcı kaydırma, daha yüksek yanıt hızı ve daha akıcı hareketli içerik için 120 Hz'e kadar yenileme hızları sunan yeni bir teknoloji. ProMotion ayrıca ekran yenileme hızını içeriğin hareketine uyacak şekilde otomatik olarak ayarlayarak görüntü kalitesini iyileştirir ve güç tüketimini azaltır. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, kullanıcıların ihtiyaç duyduğunda hızlı kare hızları için 10 Hz'den 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızını destekleyen ve gerekmediğinde pil ömrünü koruyan ProMotion özelliğine sahip, bir iPhone'daki şimdiye kadarki en gelişmiş ekran olan Super Retina XDR'yi sunar.

İPhone'unuz ekranınızın ne kadar akıcı göründüğünü otomatik olarak değiştirdiğinden, "uyarlanabilir yenileme hızı" buradaki anahtar noktadır. Şu anda ProMotion ekranlar iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max ve her iki iPad Pro boyutunda (11 ve 12,9 inç) mevcut. Bu ekranlardan birini kullanmak ilk başta o kadar etkileyici görünmeyebilir, ancak iPhone 13'te ProMotion'ı kapatırsanız farkı kesinlikle göreceksiniz.

iPhone 13 Pro'da ProMotion'ı Kapatın

iPhone 13 Pro'da ProMotion'ı kapatmak istemeniz muhtemelen pil ömrüyle ilgili olacaktır. Apple, uyarlanabilir yenileme hızının daha iyi pil ömrü sağlayacağını iddia etse de bu, iPhone'unuzun hala daha fazla güç harcamadığı anlamına gelmez. Bu özellik pilinizin biraz daha hızlı bitmesine neden olabilir ve bu, tüm gün boyunca yapmak istediklerinize bazı sınırlamalar getirmenize neden olabilir.

Apple'ın bu özelliği kullanıcılara zorla getireceği ve iPhone 13 Pro'da ProMotion'ı kapatmanıza izin vermeyeceği konusunda bazı endişeler vardı. Neyse ki durum böyle değil, ancak bunu yapmak için Erişilebilirlik ayarlarına girmeniz gerekecek. İşte yapmanız gerekenler:

Ayarlar uygulamasını açın. Aşağı kaydırın ve Erişilebilirlik'e dokunun. Görme bölümünün altında Hareket'e dokunun. Kare Hızını Sınırla'nın yanındaki düğmeye dokunun.

Kare hızını sınırladıktan sonra, ayarların "aktif" olduğundan emin olmak için iPhone 13 Pro veya Pro Max'inizi yeniden başlatmanız gerekebilir. Ancak bu değişiklik sonrasında fikrinizi değiştirirseniz, geri dönüp sınırlamayı kapatabileceğiniz için sonsuza kadar 60Hz ekran yenileme hızına sıkışıp kalmayacaksınız.