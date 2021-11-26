Beklenen oldu ve zamlı iPhone fiyatları artık açıklandı. Apple'ın ürün satışını durdurmasına üzülenlerin olduğunu biliyoruz ancak durum sanki şu an biraz daha üzücü gibi görünüyor. Elbette iPhone'a neden zam geldi sorusunun cevabı belli. Doların yükselmesi; daha doğrusu Türk Lirası'nın gün geçtikçe Amerikan doları karşısında değer kaybetmesi. Türkiye'deki özellikle teknoloji ürünleri de doğrudan döviz bağlantılı olduğundan zam yapmak şart oluyor.

iPhone'a ne kadar zam geldi diye merak edenler… Evet, iPhone 13 fiyatları arttı ama 3-6 bin TL kadar arttı. Bu tutarı sanıyoruz hiçbir kimse küçümseyemeyecektir. Büyük derecede bir artıştan bahsediyoruz. Örneğin standart iPhone 13 128 GB kapasiteli fiyatı zam öncesi 12 bin TL iken şu an 15 bin TL olmuş durumda. En pahalı model olan iPhone 13 Pro Max'taki artış miktarı ise en yüksek depolama alanına sahip olan modelde yani 1 TB'de yaklaşık 6 bin TL kadar oldu.

2022 iPhone 13 Fiyatları

2022 yılı iPhone 13 fiyatları şu şekilde açıklandı:

iPhone 13 128 GB: 14.999 TL

iPhone 13 256 GB: 16.199 TL

iPhone 13 512 GB: 18.599 TL

2022 iPhone 13 mini Fiyatları

2022 yılı iPhone 13 mini fiyatları şu şekilde açıklandı:

iPhone 13 mini 128 GB: 13.999 TL

iPhone 13 mini 256 GB: 15.199 TL

iPhone 13 mini 512 GB: 17.599 TL

2022 iPhone 13 Pro Fiyatları

2022 yılı iPhone 13 Pro fiyatları şu şekilde açıklandı:

iPhone 13 Pro 128 GB: 19.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 21.199 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 23.599 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 25.999 TL

2022 iPhone 13 Pro Max Fiyatları

2022 yılı iPhone 13 Pro Max fiyatları şu şekilde açıklandı:

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 13.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 24.199 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 26.599 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 28.999 TL

2022 iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE (2.Nesil)

2022 yılı iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone SE (2.Nesil) fiyatları şu şekilde açıklandı:

iPhone 12 64 GB: 13.999 TL

iPhone 11 64 GB: 10.999 TL

iPhone SE (2.Nesil): 7.499 TL

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