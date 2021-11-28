Honor 60 ve Honor 60 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı. Daha önceden sizlerle paylaştığımız haberlerde Honor 60 ailesinin Kasım ayı sonu gibi tanıtılacağını söylüyorduk ancak son güncellemeler artık 1 Aralık tarihini gösterir oldu. Toplantıda üç modelin kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor ancak şu ana kadar tam anlamı ile netleşenler Honor 60 ve Honor 60 Pro teknik özellikleri oldu. Birkaç gün sonra da yüksek ihtimalle Honor 60 SE teknik özellikleri konusunda bilgi sahibi olacağız.

Honor 60 SE gibi modeller yani üst seviye olan ancak bazı özellikleri yumuşatılmış modeller bazen olması gerekenden daha geç tanıtılabiliyor çünkü firmalar adetsel bazda bu modelleri daha çok üretip daha çok satıyor. Bu nedenle 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan tanıtımda Honor 60 SE'nin olmama ihtimali bir hayli yüksek. Zaten sızdırılan teknik özellik bilgilerine de bakacak olursak şu anda duyurulacak olan modellerin sadece Honor 60 ve Honor 60 Pro'dan ibaret olacağını söyleyebiliriz.

Dikkat çekici özelliklerden birisi Honor 60 ve Honor 60 Pro'nun kavisli ekranlarla gelecek olması. Ayrıca arka tarafta ciddi lens büyüklüğüne sahip iki ana kamera mevcut. Hatta sızan görselden de anlaşılabileceği üzere Honor P60 Pro'nun kamera özellikleri çok daha ileri seviyede olacak denebilir. Sızdırılan bilgiler arasında Honor 60 renk seçenekleri de var. Gri-yeşil geçişli, mavi-altın geçişli ve turuncu-beyaz geçişli gibi hiç de alışık olmadığımız başarılı seçenekler var.

Honor 60 ve Honor 60 Pro teknik özellikleri tarafında aslında birçok detay belli. Platform tarafında gelen son gelişme ise telefonlardan Honor 60'ın Snapdragon 778G, Honor 60 Pro'nun da Snapdragon 870 5G yonga seti kullanacağı.

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