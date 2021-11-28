Yurt dışı kaynaklı son haberlere göre Poco X4 ve Poco X4 NFC bu yıla yetişiyor. Poco'nun ana üreticisi Xiaomi'nin bu telefonları yılın ilk haftalarına da bırakabileceği tahmin ediliyordu ancak ilgi gören ve yılbaşı alışverişlerinde iyi bir ürün alternatifi olması planlanan Poco X4 ve Poco X4 NFC modelleri çok kısa bir zaman sonra raflarda olacak. IMEI veritabanında ortaya 2201116PI ve 2201116PG kodları ile çıkan modeller Poco X4 ve Poco X4 NFC'nin ta kendisi.

Poco modelleri aslında firma için önceden hazırlanmış olan modeller. Haberlerimizde de sizlere bahsettiğimiz Poco M4 Pro modeli hatırlarsanız firmanın Redmi Note 11 5G modeliydi ve sadece tasarımsal yönden bazı farklılıklar içeriyordu. Şu anki Poco X4 ve Poco X4 NFC modellerini ise Redmi Note 11 Pro'nun bir türevi olarak düşünmek gerekiyor çünkü özellikleri tam anlamıyla örtüşüyor. Poco tarafı elbette fiyat olarak daha da uygun.

Poco X4 ve Poco X4 NFC arasında tahmin edilebileceği gibi sadece basit bir NFC farklı var. Bu tip iki çeşit modelin neden üretildiğini açıkçası anlayabilmek biraz güç. Firmalar genelde artık bu tip model ayrımlarını 5G için yapıyorlar ve 5G standardı tam anlamı ile oturduğunda bu da yapılmayacak. Poco X4 teknik özellikleri tarafında 6.67 inç büyüklükte bir AMOLED ekran sunacak. Ekranda Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz ekran yenileme hızı yer alacak.

Poco X4'e güç veren ise MediaTek Dimensity 920 yonga seti. 6 GB / 8 GB bellek seçeneği, 128 GB / 256 GB depolama alanı, 5000 mAh kapasitede batarya gibi özellikler memnun edici. Bunun dışında 67W gibi tatminkar bir hızlı şarj teknolojisine yer veriliyor. Telefonun ana kamerasının 108 MP gibi çizgi üstü bir çözünürlük sunması bekleniyor. 16 MP çözünürlükteki ön kamera, 8 MP ultra-geniş açı kamera ve 2 MP makro lens de yeterli denebilir.

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