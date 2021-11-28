Samsung Galaxy Z, "Note" Dönemini Bitirdi

Samsung'un artık katlanabilir telefonlar konusunda söz sahibi olmaya başladığını söyleyebiliriz. İlk nesil katlanabilir modeller bazı eleştirilere konu olduysa da yeni modellerde eksik kalan neredeyse her yön geliştiriliyor. Normal şartlarda Samsung, Galaxy S serisinde amiral gemisi düzeyinde modeller çıkartıyor ve daha büyük ekran isteyenler için de Note serisi ile bunu destekliyor. Galaxy Z ailesinde Flip ve Fold modellerinin de geliştirilmesi bu kez üst seviyede model kalabalığına yol açarak "Note" serisini biraz daha geri plana itti.

Aslında "Note" serisinde sona gelindiğini Samsung'un katlanabilir telefonlardaki S-Pen denemelerinden tahmin edebilmek gerekiyordu. Bildiğiniz üzere S-Pen'li ilk katlanabilir Samsung telefon Galaxy Z Fold3 olmuştu. S-Pen Samsung'un bundan sonraki yol haritasında ne kadar önemsenir bilemiyoruz ancak "Note" serisinin bayrağı artık katlanabilir modellere bırakacak olması akıllı telefon sektöründe önemli bir gelişme. Normalde "Note" dendiğinde büyük ekranlar ve kalem akla gelirdi ancak artık kalemin bir cazibesi yok ve herkeste ekran büyük.

Sızıntı haberin kaynağı FronTron. Bilgiler resmi olarak Samsung yetkililerinden doğrulanmış değil ancak yalan olsa bile gerçek payı yüksek. FronTron'un paylaşımına göre Samsung bundan sonra Galaxy Z ailesindeki katlanabilir Flip ve Fold modellerine odaklanacak. S-Pen'in katlanabilir telefonlarda denenmiş olması ve devamındaki kararsızlık Samsung'u bu kararı vermeye yöneltti. Yüksek ihtimalle bu haberin de gerçek olduğunu ilerleyen günlerde görmüş olacağız.

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