Honor 60 Geekbench skoru ortaya çıktı. Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından Honor, ABD ambargoları sonrasında stratejik olarak Huawei'den ayrıldı ancak yine de piyasaya renk katacak cihazlar üretmeye devam ediyor. Firma tarafından gelen en son yenilik Honor 60 serisi olmuştu ve biz de haberimizde bunu size aktarmıştık. Bugünse ortaya çıkan detay Honor 60 Geekbench testinden aldığı puan hakkında.

Honor 60, Geekbench veritabanında HONOR TNA-AN00 model numarasıyla görünüyor. Geekbench ekran görüntüsüne göre System Information bölümü şu ana kadar sızdırılan Honor 60 teknik özellikleri ile örtüşüyor bu nedenle sonuçların da bir sızıntıdan daha fazla derecede gerçeğe yakın olduğu söylenebilir. Geekbench 5.2.5 uygulamasında Honor 60 Single-Core Score olarak 816 değerini, Multi-Core olarak da 2971 değerini ortaya koyuyor.

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