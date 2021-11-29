Çin kaynaklı ünlü haber sitesi gizmochina'dan gelen bilgilere göre katlanabilir Huawei telefon çıkış tarihi belli gibi. Son zamanlarda Huawei'nin katlanabilir cihazlar üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak ortada net bir tarih yoktu. Söylentilere göre prototipler hazırlandı, sertifikasyon aşamalarından geçti ve üretim bandına girdi. Bu da demek oluyor ki ilerleyen günlerde Huawei katlanabilir telefon teknik özellikleri başlığına sahip haberler çok yakında.

Gelen bilgiler arasında cihazın hızlı bir şekilde üretimine başlandığı söyleniyor. Dolayısı ile katlanabilir Huawei telefon çıkış tarihi 2022'nin ilk çeyreği gibi görünüyor. Fakat cihazların dünya geneline aynı anda mı verileceği yoksa ilk etapta Çin odaklı mı satışa sunulacağı bilinmiyor fakat Huawei'nin kafasındaki şey Samsung ile bu alanda rekabet edebilmek. Tasarım olarak Samsung modelleri ile bir benzerlik olacağı kesin gibi çünkü zaten yapılabilecekler sınırlı. Fiyat olarak ise daha uygun bir etiket beklentisi hakim.

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