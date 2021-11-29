iPhone'da Otomatik Parlaklık ve Night Shift Nasıl Kapatılır?

iPhone'da Night Shift ve Otomatik Parlaklık ayarlarını kapatarak ekran üstünde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz. Bu makalede Otomatik Parlaklık ve Night Shift özelliğinin nasıl kapatılacağı da dahil olmak üzere, iPhone ekranının otomatik olarak kararmasının nasıl önleneceğini açıklıyoruz.

iPhone'da Ekranın Kararmasını Nasıl Önleriz?

iPhone'unuzun kendi kendine kararmasını durdurmak ve ekranın parlaklığı üzerinde tam manuel kontrol sahibi olmak istiyorsanız, ilk adım Otomatik Parlaklığı devre dışı bırakmaktır. Bu, iPhone'unuzun ekran parlaklığını ortam ışığı koşullarına göre otomatik olarak ayarlamasını önleyecektir. Tüm kontrolü ele almak istiyorsanız, Night Shift özelliğini de devre dışı bırakmanız gerekiyor.

Bir iPhone'da Otomatik Parlaklığı nasıl devre dışı bırakacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Ayarları aç.

Ayarlar listesini aşağı kaydırmak için dokunun ve sürükleyin.

Erişilebilirlik'e dokunun.

Ekran ve Metin Boyutu'na dokunun.

Burada Otomatik Parlaklık kapatma düğmesine dokunun.

iPhone'unuz artık ortam ışığı koşullarına yanıt olarak kararmayacak.

iPhone Night Shift Özelliği Nasıl Kapatılır?

Otomatik Parlaklık özelliğine ek olarak, bir iPhone ekranının parlaklığı Night Shift özelliği ile de azaltılabiliyor. Hem Otomatik Parlaklığı hem de bu özelliği kapatmak, iPhone ekranının otomatik olarak ayarlanmasını engelleyecektir.

Bir iPhone'da Night Shift'i kapatmanın yolu şöyledir:

Ayarları açın.

Ekran ve Parlaklık'a dokunun.

Night Shift'e dokunun.

Açılan bölümde Zamanlanmış'a dokunun ve Night Shift'i kapatın.

Hepsi bu kadar. Artık iPhone'un ekran parlaklığının kontrolü tamamen size ait.