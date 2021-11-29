Oppo Katlanabilir Telefon Ortaya Çıkıyor

Oppo katlanabilir telefon üretimine odaklanmış durumda ve bir süredir bu konuda haberler kulağa gelmeye başladı. Yurt dışı kaynaklı sitelerden gelen son haberlere göre Oppo'nun katlanabilir telefonu Huawei Mate X2 gibi içe doğru katlanan sıra dışı bir görünüme sahip olacak ve kullanıcılarına tablet-telefon arası bir deneyim yaşatacak. Katlanabilir Oppo telefonun bu sayede ekran büyüklüğü 8 inç ve üzerinde bir boyuta sahip olabilir.

Gelen en son bilgiler kamera özellikleri ile ilgili. Ana kamera Sony IMX766 sayesinde 50 MP çözünürlük sunacak. İkinci kamera çözümü yine Sony IMX481 ile 16 MP değerini görebiliyor. 13 MP çözünürlükteki Samsung ISOCELL S5K3M5 ise üçüncü sensör olarak görev yapacak. Selfie kamerasının çözünürlüğünün ise 32 MP gibi üst bir seviyede olduğu bildiriliyor. Telefona platform olarak Snapdragon 888 güç verecek.