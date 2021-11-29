Samsung Tizen güncellemesi geldi. Samsung yeni akıllı saat ailesi Galaxy Watch 4 ile birlikte Wear OS işletim sistemine geçmişti. Ancak Tizen kullanan modelleri de güncel tutabilmek adına yeni bir güncelleme yayınlandı. Şirketten yapılan açıklamayı hatırlayanlar olacaktır: Tizen kullanan Samsung akıllı saat modelleri asla Wear OS'a güncellenemeyecek. Elbette can sıkıcı bir durum ancak Samsung mümkün olduğunca fişini çektiği Tizen'i de güncel tutarak müşterilerini üzmemeye çalışacak.

58.17 MB büyüklükteki Tizen güncellemesi R800XXU1GUJ3 ve R800OXA1GUJ3 sürümlerini içeriyor. Güncelleme hakkında daha fazla bilgi almak için Samsung sitesindeki şu bağlantıyı inceleyebilirsiniz. Tizen'li Galaxy Watch güncelleme işlemi şimdilik Galaxy Watch, Galaxy Watch 2, Galaxy Watch Active ve Galaxy Watch Active 2 için dağıtılmaya başlandı.

Tizen Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Tizen güncellemesi Samsung saatlere yeni özellikler kazandırıyor. Bunlar arasında yeni saat yüzleri, egzersiz, grup rekabeti özelliği, yüzme gibi aktivitelerde HR üzerinden kalori takibi, koşu, eliptik bisiklet veya diğer kardiyo cihazları için eklenen yeni sensör özellikleri, aktivite sırasında bilgi takibini kolaylaştıran yeni saat yüzleri, aktivite bitiş süresinin otomatik olarak gösterilmesi, takvim, üç aydan bir yıla kadar aktivite takvimi eşitlenmesi gibi yenilikler geliyor.

Samsung saat güncellemesi yapabilmek için akıllı telefonunuzda kurulu bulunan Galaxy Wearable uygulamasını açın. Yazılım güncelleme kısmına girdikten sonra kısa bir kontrol sonrasında yeni yazılım paketi karşınıza getirilecek. Güncellemeyi hemen başlatabilir veya erteleyebilirsiniz.

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