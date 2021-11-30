Realme 9i teknik özellikleri belli oldu. Son zamanlarda Realme cephesinden fazla sayıda haber geliyor; görünüşe göre firma yılbaşını ve 2022 yılını iyi geçirmeyi istiyor. Firmanın yeni model ailesi Realme 9, Realme 9i, Realme 9 Pro ve Realme 9 Max modellerinden oluşacak. Satışa sunulacak ve şu aşamada hazır olan ilk modelin de Realme 9i olduğu kesin gibi.

Realme 9i çıkış tarihi 2022'nin ilk ayı olan Ocak olacak. Normal şartlarda Realme'nin bu tarihlerde Realme 9 ve Realme 9 Pro modellerini tanıtması bekleniyordu ancak çip krizi dolayısı ile yol haritasında bazı değişikliklerin olabileceğinden bahsediliyor. Yani kısacası Realme 9i piyasaya sürüldükten sonra biraz zaman kazanılacak. Realme 9i 6.5 inç büyüklüğünde bir IPS ekran kullanacak ve yeni seride en uygun fiyatlı Realme telefon olacak.

Realme 9i'ye Mediatek Helio G90T platformu 8 GB RAM ile birlikte güç verecek. Öte yandan 128 GB dahili depolama alanı gibi aktüel bir değerin desteklenmesi de en baz model için oldukça iyi. Arka taraftaki dörtlü kamera grubunda ise ana kamera 64 MP çözünürlükte olacak. Diğer kameralarda ise 8 MP + 2 MP + 2 MP kombinasyonu sürdürülecek. Ön kamera da artık neredeyse birçok üreticide 32 MP seviyesine geldi ve Realme de bunu koruyor.

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