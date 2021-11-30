Realme GT 2 Pro teknik özellikleri artık tamamen netleşti. Bir süre önce Realme'nin üretiminin artık uygun fiyatlı modellerle sınırlı kalmayacağını haberlerimizde söylemiştik. Şimdi ise gelen son bilgilere göre Realme'nin en iyi telefonu GT 2 Pro hazır. Aslında işin böyle olacağı belliydi çünkü markaların genelde yan marka olarak çıkardıkları akıllı telefonlar öyle rağbet görüyor ki bir süre sonra bu markalar da amiral gemisi rekabetine ortak oluyor.

Realme GT 2 Pro fiyatı 800 USD bandında ve gerçekten yurt dışı için bile pahalı bir model olacak. Realme GT 2 Pro ekran özellikleri 6.8 inç büyüklükte ve AMOLED panelinde WHQD+ çözünürlük sunacak. Ayrıca Qualcomm'un yeni duyurduğu Snapdragon 8Gx Gen 1 yonga seti ile zirve düzeyinde performans sunulacak. Elbette platformda kullanılan RAM miktarı ve yüksek hızdaki dahili depolama alanı da özenli seçilmiş. 12 GB kapasitede LPDDR5 RAM ve 256 GB kapasiteli UFS 3.1 depolama oldukça iddialı.

Realme GT 2 Pro'da arka tarafta iki adet 50 MP çözünürlükte kamera bulunuyor. Ek olarak 8 MP sensör de yerini almış durumda. Ön kameranın ise 32 MP çözünürlükte olduğu söyleniyor.

Realme GT 2 Pro teknik özellikleri açısından başarılı ancak 800 USD sizce de yüksek değil mi? Cevaplarınızı forum sayfamızdan bekliyoruz.