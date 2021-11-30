2022'de çıkacak Samsung Galaxy A modelleri netleşmeye devam ediyor. Yeni haberlere göre Samsung Galaxy A23 yolda. Geçtiğimiz günlerde Hollanda merkezli bir haber sitesi Samsung Galaxy A23 ile ilgili detayları paylaştı. Buna göre giriş seviyesinde başarılı özellikleri ile tanıdığımız Samsung Galaxy A22 modeli güçlenerek geliyor. Samsung'un giriş seviyesi birçok modelde uyguladığı şekilde Galaxy A23 de 4G ve 5G versiyonları ile birlikte gelecek.

Tahminlere göre Samsung Galaxy ailesinin yeni üyesi A23 4G ve Samsung Galaxy A23 5G modelini farklı farklı ülkelere pazarlama düşüncesinde. Tabii ki öncelik 5G'nin daha fazla gündem işgal ettiği ülkelerde. Şimdilik bilinenler cihazların Full HD+ çözünürlükte ekranlara sahip olacakları ve MediaTek tarafından sağlanan platformlarla gelecekleri. Ayrıca 5000 mAh'lık batarya kapasitesi ve 50 MP çözünürlükte ana kamera gibi önemli artılar da var. Elde henüz fazla bilgi yok ancak ilerleyen günlerde elbette daha fazla fikrimiz olacak.

Samsung Galaxy A23 ülkemize hangi modeli ile gelir? Cevaplarınızı forum sayfamızda bekliyoruz.