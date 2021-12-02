Honor'un En İyi Modeli Geldi

Honor'un en iyi modeli geldi: Honor 60 Pro. Huawei'den ayrıldıktan sonra çalışmalarını tam gaz sürdüren Honor'dan kısa bir süre önce Honor 60 ve Honor 60 Pro modellerinin haberi gelmişti. Şimdi ise Honor 60 Pro'nun tasarımı ve netleşen teknik özelliklerine dair bazı yeni bilgiler var. Honor 60 Pro modeli aslına bakarsanız tasarım açısından Honor 60'tan çok da farklı değil. Fakat donanımsal bazı ayrıntılar cihazın gerçekten de "Pro" takısını hak ettiğini gösteriyor.

Honor 60 Pro ekran büyüklüğü 6.78 inç ve ekran tipi de AMOLED. Tek elde kullanım için elbette zor gibi düşünülebilir ancak firma Honor 60 Pro'yu dört kenardan da kavisli olacak şekilde tasarlamış ve bu da tutuş kolaylığı sağlıyor. Normalde kenarları kavisli olan akıllı telefon modelleri bize yabancı değil ancak bu kez Honor 60 ve Honor 60 Pro'da köşeler de kavisli. Tabii bu bir kılıf zorunluluğu da doğuracak çünkü düşmelere karşı keskin köşeler biraz daha koruyucu olabiliyor.

Honor 60 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 778G platformunu 8 GB / 12 GB RAM seçeneği ile kullanacak. Standartlara göre oldukça geniş olan arka kameralarda 108 MP ve 50 MP çözünürlük değerinin sunuluyor olması son derece iyi. Ön kamerada desteklenen 50 MP çözünürlük değeri ve ek olarak sunulan 2 MP derinlik sensörü kesinlikle yenilikçi. 4800 mAh bataryaya sahip olan Honor 60 Pro'da hızlı şarj desteği ise bir amiral gemisine yakışır şekilde 100W seviyesinde.

Honor 60 Pro Türkiye fiyatı henüz net değil. Açıklanan yurt dışı fiyatı Honor 60 Pro 8 GB için 580 USD, Honor 60 Pro 12 GB için de 625 USD seviyesinde. Ülkemiz için ulaşılabilirliği epey zor cihazlar olacakları kesin gibi.

Honor'un en iyi modeli hoşunuza gitti mi? Cevaplarınızı forum sayfamızdan bekliyoruz.