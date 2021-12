iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPad 4 Emekli Oldu

Gelen son bilgilere göre Apple'a göre satışının durdurulması üzerinden 5 yıl geçen cihazlar artık emekliye ayrılıyor ancak 7 yıla kadar yedek parça ve teknik servis hizmeti devam ettiriliyor. Bu kapsama giren son cihazlar 2014 yılında çıkan ve hem tasarımsal, hem de teknik özellikler yönünden bir devrin kapısını açan iPhone 6 ve iPhone 6 Plus oldu. Aslında Apple'ın bu tür emekliye ayırma işlemleri daha önceden diğer iPhone modelleri için de yaşanmıştı; yani iPhone 6 ailesi bu konuda ilk değil.

Apple genelde mevcut modelin üzerine iki model daha geldiğinde mevcut modelin satışını kesiyor. Yani 2014 yılında gelen iPhone 6 ailesinin satışları iPhone 8 modelleri çıkana dek devam etti. Ancak 2016 yılı iPhone 6 ve iPhone 6 Plus için yazılımsal desteğin kesildiği sene oldu. Bu yıldan itibaren iPhone 6 ve iPhone 6 Plus iOS 13 güncellemesinin ötesine geçemedi. Yani iPhone 6 ve iPhone 6 Plus iOS 14 güncellemesi mümkün olamadı.

Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modeli ile beraber emekliye ayırdığı bir tablet modeli de var. iPad 4, yani iPhone 6 ailesi döneminde çıkan iPad 4 de artık sınırlı bir şekilde teknik servis desteği alabilecek. Tabii bu resmi Apple servisi için geçerli. Piyasada tamir imkanlarından faydalanabileceğiniz birçok faydalı teknik servis mevcut.

iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPad 4 sahibi misiniz? Yorumlarınızı forum sayfamızda bekliyoruz.