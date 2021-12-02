ZTE tarafından üretilen Nubia Red Magic 7 teknik özellikleri netleşmeye devam ediyor. ABD tarafından sıkıntı çeken firmaların başında Huawei gelse de ZTE'yi de aynı kulvara koyabiliriz. Ulusal güvenliği tehtit ettikleri gerekçesiyle her iki firma da kara listede. Fakat hayat devam ediyor ve firmalar durmaksızın yeni modellerini üreterek yeni seneye hazırlanıyorlar. Elbet bir gün ABD'deki buzların eriyeceği düşüncesi de hakim.

Gelmiş geçmiş belki de en iyi oyun telefonu olarak gösterebileceğimiz Nubia Red Magic 7 aslında ZTE Axon 30 Ultra'nın biraz daha güçlendirilmiş sürümü olarak düşünülebilir. 18 GB RAM ve 1 TB depolama alanı gibi kelimeleri yazarken kendimizi bir an dizüstü bilgisayar haberi yapıyormuş gibi düşünüyoruz ancak durum gerçek. Nubia Red Magic 7 en iyi oyun telefonu hangisi sorusuna cevap niteliğinde.

Nubia Red Magic 7 platform olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 kullanacak. 4 nm üretim tekniği ile geliştirilen bu platformda enerji tüketimi düşük ve performans zirve noktasında. Platform kapsamında üç adet 3.0 GHz hızında Cortex X2 işlemci ve üç adet de 2.5 GHz hızında Cortex A710 bulunuyor. Düşük güç tüketimi gerektiren işlemlerde ise 1.8 GHz hızındaki Cortex A510'a görev yükleniyor.

Sertifikasyon sürecinde detayları sızdırılan yeni Nubia Red Magic 7'de 165 Hz tazeleme hızına sahip bir OLED ekran bulunacak. Bunun dışında 64 MP ana kamera, Bluetooth 5.2, 5G bağlantı ve 165W hızlı şarj gibi özelliklere de yer verilecek. Firma Nubia Red Magic 7 Pro diye daha da üst seviye bir modeli de hazırlamakta. Önümüzdeki günlerde, özellikle 2022'nin ilk çeyreği döneminde önemli yenilikleri göreceğiz gibi görünüyor.

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