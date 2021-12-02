Snapdragon 8 Gen 1'li İlk Telefon

Snapdragon 8 Gen 1'li ilk telefon Xiaomi'den gelecek. Firmanın CEO'su Lei Jun henüz çok yeni ve bu şekilde bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Xiaomi 12 serisi çok yakında tanıtılacak ve gözler firmanın üstünde. Firmanın beklediği de belki buydu ve serinin amiral gemisi olacak Xiaomi 12 Pro veya Xiaomi 12 Ultra gibi bir modelde Qualcomm'un en yeni platformu Snapdragon 8 Gen 1 ilk kez kullanılacak. Başka bir deyişle Snapdragon 8 Gen 1'li ilk telefon Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12 Ultra olacak.

Twitter üzerinden bu bilgiyi paylaşan Lei Jun aslında biraz medyatik olmayı seven bir CEO. Aslında zaman zaman yaptığı sızıntı tarzı haberlerle medyanın gücünü iyi şekilde kullanmayı da biliyor. İlk etapta lansman tarihi model adına ithafen 12.12 olarak düşünülüyordu sonrasında ötelendi ve son olarak 16 Aralık'ta karar kılındığı bilgisi ortalarda dolaşıyor. Yine de bu tarihin net olmadığını söyleyelim. Net olan tek şey yıl bitmeden Xiaomi 12 serisinin tanıtılacağı bilgisi…

Snapdragon 8 Gen 1 kullanan ilk telefon modeli sizce de Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12 Ultra mı olacak? Forum sayfamızda yanıtlarınızı bekliyoruz.