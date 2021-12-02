Telefon Web Kamerası Olarak Nasıl Kullanılır?

Bu yazıda, Android telefonunuzu bilgisayarınızda web kamerası olarak nasıl kullanacağınızı anlatıyoruz. Birçok dizüstü bilgisayar, tablet ve 2'si 1 arada bilgisayar yerleşik bir web kamerası ile birlikte gelirken, masaüstü bilgisayarlar için durum böyle değildir. Bu, ya ayrı olarak bir web kamerası satın almanız gerektiği ya da bir video kameraya benzer bir cihaz kullanmanız gerektiği anlamına gelir. Fakat bir diğer yol daha var; akıllı telefonunuzu ve onun yerleşik kamerasını kullanmaktır.

Telefonunuzu Bilgisayarda Web Kamerası Olarak Kullanabilir misiniz?

Android telefonunuzu kablolu veya kablosuz bir bağlantı kullanarak bilgisayarınıza bağlayabilir ve böylece bilgisayarın telefonunuzun kamerasına erişmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca cihazınızın ön veya arka kamerası arasında seçim yapabilirsiniz.

Kablolu bir bağlantı kullanmayı düşünüyorsanız, telefonunuzu ve bilgisayarınızı bağlamak için uygun USB kablosuna ihtiyacınız olacaktır.

Kablosuz bağlantı kullanmayı planlıyorsanız, telefonun ve bilgisayarın aynı ağa bağlı olduğundan emin olmanız gerekir.

Hem telefona hem de bilgisayara birazdan paylaşacağımız uygulamayı yüklemeniz gerekir.

Android Telefonunu Uygulama Olmadan Web Kamerası Olarak Nasıl Kullanabilir miyim?

Ne yazık ki, üçüncü taraf bir uygulama kullanmadan bilgisayarınız ve Android telefonunuz arasında sabit bir bağlantı kurmanın bir yolu yoktur.

İyi haber şu ki, telefonunuzu bağlarken birkaç seçeneğiniz var. Çoğu uygulama, telefonunuzun ve bilgisayarınızın aynı Wi-Fi ağında olmasını gerektiren kablosuz bir bağlantı kullanırken, bazıları bir USB kablosu takarak bağlanmanıza da izin verir. Biz bu örnekte kablolu yöntemden bahsediyoruz.

Telefonunuzu USB Bağlantısı Üzerinden Web Kamerası Olarak Nasıl Kullanabilirsiniz?

Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayabilir, böylece kamera donanımına erişebilirsiniz. Aynı zamanda görüşme yaparken telefonun şarj olmasını da sağlamış olacaksınız.

Telefonunuzu ve Bilgisayarınızı Hazırlama

Başlamadan önce, dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var:

Telefonunuzda Android için geliştirici modunu etkinleştirmeniz ve Android için USB hata ayıklamasını açmanız gerekir.

Telefonunuza, bilgisayarı bir web kamerası veya kamera olduğunu düşündürecek bir uygulama yüklemelisiniz.

İstemci yazılımını da bilgisayarınıza yüklemelisiniz.

Tüm bunlar için kullanmanızı önerdiğimiz uygulama DroidCam.

Download DroidCam – Android

Download DroidCam – Windows

Telefonunuzu DroidCam ile Kablolu USB Web Kamerası Olarak Nasıl Kullanırsınız?

Her şey ayarlandığında, artık Android telefonunuzu bağlayabilir ve kablolu bir USB web kamerası olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızda telefonun kamerasına nasıl erişeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Android telefonunuzda Ayarlar > Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama bölümünde USB Hata Ayıklamanın açık olduğundan emin olun.

DroidCam mobil uygulamasını açın (telefonunuzda). Cihazınızın kamerasına ve mikrofonuna erişmek için izin isteyecektir. Her iki istek için İzin Ver'e dokunun.

Bilgisayarı ve telefonu bağlamadan önce, (uygulamanın) sağ üst köşesindeki kamera simgesine dokunun ve ön kamera için Ön'ü (Front) seçin. Bunu yapmazsanız bağlantı açıkken arka kamerayı göreceksiniz.

Bilgisayarınızda DroidCam istemci yazılımını başlatın ve ardından telefonunuza ve PC'nize uyumlu bir USB kablosu bağlayın. Telefonunuzda USB Hata Ayıklamaya İzin Vermek için izin isteyen bir açılır pencere göreceksiniz. İzin Ver'e (Allow) dokunun.

Telefonunuzu bir USB kablosuyla bağlamak için masaüstü uygulamasında USB simgesine tıklayın. Ayrıca, Video ve Ses'in yanındaki kutuların işaretlendiğinden emin olun.

Bağlantı alanında cihazınızın adını göreceksiniz. Göremiyorsanız, yenile düğmesine basmanız ve ardından açılır menüden seçmeniz gerekebilir. Hazır olduğunuzda Başlat'a (Start) tıklayın.

Uygulamaların senkronize edilmesi birkaç saniye sürebilir, ancak bağlantı başarılı olduktan sonra kamera arayüzünü bilgisayarınızda görmelisiniz.

Bağlandıktan sonra, bilgisayarınız telefonunuzdan kamera beslemesini görüntülemeye devam edecek ve kamerayı video uygulamalarında seçebilirsiniz. Gücü korumak için ekranınız bir süre sonra telefonunuzda kapanacaktır, ancak kamera beslemesi etkin kalacaktır.