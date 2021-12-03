GoPro iPhone'a Nasıl Bağlanır?

Bu rehberde daha sorunsuz düzenleme, yükleme ve daha esnek kontroller sağlamak için GoPro'nuzu iPhone'unuza nasıl bağlayacağınızı açıklıyoruz.

GoPro'yu iPhone'unuza Nasıl Bağlarsınız?

Bir GoPro'yu iPhone'unuza bağlamak için bu basit talimatları izleyin.

iPhone'da App Store'u açın ve resmi uygulamayı bulmak için Quik 'i arayın.



'i arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için İndir'e dokunun.



Kurulduktan sonra iPhone'unuzu GoPro'nuzla eşleştirmeniz gerekir.

Her iki cihaz da aynı Wi-Fi ağına bağlıyken bu işlemi yapmak en kolay yoldur, ancak bir Bluetooth bağlantısı da kullanabilirsiniz. Daha stabil bir bağlantı sağladığı için Wi-Fi bağlantısı önerilir.

GoPro cihazında, modelinize bağlı olarak Ayarlar > Bağlan veya Tercihler > Bağlan'ı seçin.

GoPro Uygulaması Üzerinden Eşleştir veya Eşleştir 'i seçin.



veya 'i seçin. iPhone'da Quik uygulamasını açın, ardından ana ekrandaki kamera simgesini seçin.



uygulamasını açın, ardından ana ekrandaki kamera simgesini seçin. Uygulamanın ve GoPro'nun sürümüne bağlı olarak, uygulama ya GoPro'yu bulur ve otomatik olarak eşleşir ya da bir cihaz listesini gösterir. İkincisi gerçekleşirse, GoPro'ya dokunun ve iki cihazın eşleşmesini başlatın.

Cihazları eşleştirdikten sonra GoPro'nuzun adını uygulama üzerinden değiştirebilirsiniz. Bu, özellikle birden fazla kameranız varsa kullanışlıdır.

Neden iPhone'unuzu bir GoPro ile Eşleştirmelisiniz?

İki cihazı eşleştirdikten sonra, iPhone'unuzu kullanarak kamerayı kontrol edebilir ve GoPro'nuzun görüş açısını telefondan görüntüleyebilirsiniz. Kaydı başlatacak ve durduracak ve farklı çekim modlarını kontrol edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca çektiğiniz tüm görüntüleri otomatik olarak bir Quikstory'ye aktarır.

Ayrıca GoPro videolarınızı uygulama aracılığıyla indirebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Kullanabileceğiniz kaç seçenek olduğunu görmek için uygulamanın farklı sekmelerinde çalışın.