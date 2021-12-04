Oppo ColorOS 12 Aralık ayı güncellemesi için tarihler yaklaştı ve firmadan hangi cihazların ne zaman ve hangi ülkede bu güncellemeyi alabileceklerinin listesi geldi. ColorOS 12 güncellemesi aslında diğer firmaların da yaptığı arayüz güncellemeleri gibi sürekli olarak performans artışı ve batarya süresi optimizasyonu dengesini iyileştirmesiyle ön plana çıkıyor. Ağırlıklı olarak Asya ülkelerinin bulunduğu listede yakından bildiğimiz birçok modelin adı geçiyor.

Oppo ColorOS 12 güncellemesi özellikleri açısından yenilikler de sunmayı hedefliyor. Özellikle Quantum Animation Engine gibi havalı bir adı olan yeni bir animasyon motoru sayesinde cihazdaki animasyonların daha akıcı olacağı kaydediliyor. Bellek tüketiminin yüzde 30 azaltılacağı ve batarya ömrünün de yüzde 20 artacağı gibi iddialı yönlerden de bahsedebilmek mümkün. Hatta şimdiye dek hiçbir üreticide bu değerlerin yakalanmadığının da altını çizelim.

Aralık ayı güncellemesinin kaynağı ColorOS'un Twitter hesabı. Türkiye için henüz bir resmi açıklama yok. Açıklananlara göre ise 9 farklı modele bu ay içinde ColorOS 12 beta güncellemesi verilirken 7 model de kararlı sürüme geçecek.

ColorOS 12 Beta Güncellemesi Alacak Oppo Modelleri

10 Aralık

Oppo Reno 6 Z 5G – Tayland ve Kamboçya

Oppo Reno 5 Pro 5G – Hindistan

Oppo Reno 5 Pro – Pakistan

Oppo F19 Pro – Hindistan

Oppo F19 Pro 5G – Hindistan

15 Aralık

Oppo A73 5G – Suudi Arabistan

28 Aralık

Oppo Reno 6 – Endonezya

Oppo Reno 5 – Endonezya

Oppo Reno 5 (Marvel Edition) – Endonezya

Oppo A74 5G – Hindistan ve Endonezya

ColorOS 12 Güncellemesi Alacak Oppo Modelleri

20 Aralık

Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition – Hindistan ve Endonezya

Oppo Find X2 Pro – Hindistan ve Endonezya

Oppo Bul X2 – Hindistan ve Endonezya

22 Aralık

Oppo Reno 6 Pro 5G Diwali Edition – Hindistan

Oppo Reno 6 Pro 5G – Hindistan, Endonezya, Suudi Arabistan, Pakistan

Oppo Reno 5 Pro 5G – Suudi Arabistan

28 Aralık

Oppo Reno 6 5G – Hindistan, Endonezya ve Vietnam

Oppo ColorOS 12 Aralık ayı güncellemesi Türkiye'ye verilir mi? Cevaplarınız için forum sayfamıza bekliyoruz.