Xiaomi 12 arka kapağı sızdırıldı. Tanıtım tarihi yaklaştıkça Xiaomi tarafından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Elimizdeki en yeni bilgi MIUI 13 ile birlikte gelen ilk cihazların Xiaomi 12 ailesi olacağı haberi iken biraz önce de Çin'lilerin popüler sosyal medya ortamı Weibo'dan bir sızıntı haberi geldi. Görsel Xiaomi 12 modeline yani en baz modele ait ve kamera özellikleri hakkında kesinlik seviyesinde bilgiler sunuyor.

Normal şartlarda Xiaomi 12 kamera özellikleri aslında açıkça belli ancak bu kez ana kameranın daha önceden sızdırılan görsellerle tamamen örtüştüğü ortaya çıktı. Lens olarak epey büyük ve çekim kalitesi oldukça yüksek 50 MP çözünürlükte bir kamera Xiaomi 12'de bizleri bekliyor olacak. Bunun dışında diğer iki yardımcı kamera, LED flaş ve derinlik sensörü için ayrılan yerler de daha önceden paylaşılan görsellerle aynı.

Paylaşılan arka kapak rengine bakacak olursak bu aslında Xiaomi 12'nin beyaz renk seçeneği sunacağını da ifade ediyor. Sedefli beyaz Xiaomi 12 tarafından tercih edilen bir renk olacak gibi. Öte yandan Snapdragon 8 Gen1 ve MIUI 13 destekleri de Xiaomi 12 ailesini önümüzdeki günlerin en popüler modellerinden biri haline getirebilir. Firmanın Xiaomi 12 Ultra'dan bir tık üstün olan Xiaomi 12X modeli de gündemde.

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