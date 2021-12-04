Xiaomi MIUI 13 Güncellemesi İlk Kez Xiaomi 12 İçin

Xiaomi MIUI 13 güncellemesi ilk kez Xiaomi 12 için Polonya'lı geliştirici Kacper Skrzypek tarafından açıklandı. Xiaomi 12 ailesindeki temel modelin yanı sıra Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12 Ultra modelleri için MIUI 13 konusu gündemde. Bu cihazlar kutudan doğrudan MIUI 13 güncellemesi yapılmış halde gelebilir ve firmanın MIUI 13 yüklü ilk cihazları olma unvanına sahip olabilir. Geliştirilme aşaması tamamlanan MIUI 13'ün ilerleyen günlerde diğer birçok cihaz için de yayınlanacağı kesin.
MIUI 13'ün ilk sürüm numarasının v13.0.1.0 SLBCNXM olacağı da paylaşılanlar arasında. MIUI 13'te pil ömrü ve performansı artırıcı özelliklere yer verilecek. Ayrıca firmanın önemsediği hızlı şarj teknolojisine dair destekler de yer alacak. Öte yandan çok zor durumlarda kalındığında ultra-düşük güç tüketimi sağlayacak bir mod'un olabileceğinden de bahsediliyor. Elbette yeni temalar, kaydırma efektleri, Android'e ek sunulan yardımcı araçlar ve daha pek çok yenilikten bahsedilebilir.
MIUI 13 Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri
- Mi 9/ 9 Pro / 9 Pro 5G/ 9 EE
- Mi 9 SE / Mi 9 Lite
- Mi CC9 / CC9 Pro / CC9 Meitu
- Mi 9T / Mi 9T Pro
- Mi 10 / Pro / Ultra / Mi 10S
- Mi 10 Lite 5G / Zoom/ Youth
- Mi 10i / Mi 10T Lite
- Mi 10T / 10T Pro
- Mi 11 / Pro / Ultra / Lite / Lite 5G
- Mi 11i / Mi 11x / Mi 11x Pro
- Mi Note 10 / Pro / Lite
- Mi Mix Fold
MIUI 13 Güncellemesi Alacak Black Shark Modelleri
- Blackshark 3 / 3Pro / 3s
- Blackshark 4 / 4 Pro
MIUI 13 Güncellemesi Alacak Redmi Modelleri
- Redmi Note 8/ 8T/ 8 Pro
- Redmi 10X 5G/ 10X Pro
- Redmi 10X 4G/ Redmi Note 9
- Redmi Note 9S/ 9 Pro/ 9 Pro Max
- Redmi Note 9 5G / Note 9T
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9 4G
- Redmi 9T / Redmi 9 Power
- Redmi 9C / NFC
- Redmi 9 / Prime
- Redmi 9A / 9AT / 9i
- Redmi Note 10 / 10S / 10 5G
- Redmi Note 10 Pro / Pro Max
- Redmi K20 / K20 Pro / K20 Premium
- Redmi K30 / K30 5G / 5G Racing / K30i 5G
- Redmi K30 Pro / Zoom / K30 Ultra / K30S Ultra
- Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+ / K40 Gaming
MIUI 13 Güncellemesi Alacak Poco Modelleri
- POCO F2 Pro
- POCO F3/ poco F3 GT
- POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro
- POCO M2 / M2 Reloaded / M2 Pro
- POCO M3 / M3 Pro 5G
- POCO C3
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