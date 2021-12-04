Xiaomi MIUI 13 Güncellemesi İlk Kez Xiaomi 12 İçin

Xiaomi MIUI 13 güncellemesi ilk kez Xiaomi 12 için Polonya'lı geliştirici Kacper Skrzypek tarafından açıklandı. Xiaomi 12 ailesindeki temel modelin yanı sıra Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12 Ultra modelleri için MIUI 13 konusu gündemde. Bu cihazlar kutudan doğrudan MIUI 13 güncellemesi yapılmış halde gelebilir ve firmanın MIUI 13 yüklü ilk cihazları olma unvanına sahip olabilir. Geliştirilme aşaması tamamlanan MIUI 13'ün ilerleyen günlerde diğer birçok cihaz için de yayınlanacağı kesin.

MIUI 13'ün ilk sürüm numarasının v13.0.1.0 SLBCNXM olacağı da paylaşılanlar arasında. MIUI 13'te pil ömrü ve performansı artırıcı özelliklere yer verilecek. Ayrıca firmanın önemsediği hızlı şarj teknolojisine dair destekler de yer alacak. Öte yandan çok zor durumlarda kalındığında ultra-düşük güç tüketimi sağlayacak bir mod'un olabileceğinden de bahsediliyor. Elbette yeni temalar, kaydırma efektleri, Android'e ek sunulan yardımcı araçlar ve daha pek çok yenilikten bahsedilebilir.

MIUI 13 Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri

Mi 9/ 9 Pro / 9 Pro 5G/ 9 EE

Mi 9 SE / Mi 9 Lite

Mi CC9 / CC9 Pro / CC9 Meitu

Mi 9T / Mi 9T Pro

Mi 10 / Pro / Ultra / Mi 10S

Mi 10 Lite 5G / Zoom/ Youth

Mi 10i / Mi 10T Lite

Mi 10T / 10T Pro

Mi 11 / Pro / Ultra / Lite / Lite 5G

Mi 11i / Mi 11x / Mi 11x Pro

Mi Note 10 / Pro / Lite

Mi Mix Fold

MIUI 13 Güncellemesi Alacak Black Shark Modelleri

Blackshark 3 / 3Pro / 3s

Blackshark 4 / 4 Pro

MIUI 13 Güncellemesi Alacak Redmi Modelleri

Redmi Note 8/ 8T/ 8 Pro

Redmi 10X 5G/ 10X Pro

Redmi 10X 4G/ Redmi Note 9

Redmi Note 9S/ 9 Pro/ 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G / Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi 9T / Redmi 9 Power

Redmi 9C / NFC

Redmi 9 / Prime

Redmi 9A / 9AT / 9i

Redmi Note 10 / 10S / 10 5G

Redmi Note 10 Pro / Pro Max

Redmi K20 / K20 Pro / K20 Premium

Redmi K30 / K30 5G / 5G Racing / K30i 5G

Redmi K30 Pro / Zoom / K30 Ultra / K30S Ultra

Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+ / K40 Gaming

MIUI 13 Güncellemesi Alacak Poco Modelleri

POCO F2 Pro

POCO F3/ poco F3 GT

POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro

POCO M2 / M2 Reloaded / M2 Pro

POCO M3 / M3 Pro 5G

POCO C3

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