2022'deki su geçirmez Samsung telefonlar sayıca artış gösterecek. Firmanın üst seviye akıllı telefonlarında su geçirmezlik özelliği artık standartlaştı denebilir fakat gelen yeni bilgilere göre Oppo ve Xiaomi gibi uzak doğulu markaların önem verdiği bu özelliğe Samsung da ağırlık verecek. Zira Oppo ve Xiaomi'nin giriş seviyede bile sıvı temasına karşı birçok modeli mevcut ve Samsung bu konuda rakiplerinden geri kalmamayı istiyor.

Samsung'un orta seviye akıllı telefonlarında su geçirmezlik özelliği var mı? Yok. Giriş seviye modellerde de göremediğimiz bu özelliği geçtiğimiz günlerde tanıtılmış olan Samsung Galaxy A13 doğrulamış oldu. Gelen bilgilere göre Samsung'un giriş seviyesinde olsa dahi devam modellerinde su geçirmezlik özelliğini görebileceğiz. Örnek olarak geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy A33'ün kulaklık girişi mevcut değildi ve bunun pek tabii ki sebebi su geçirmezlik özelliği.

2022'deki su geçirmez Samsung telefonlar A serisinin en baz modellerine dahi ilerleyen günlerde eklenebilir. Sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.