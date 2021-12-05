Android'de FaceTime Nasıl Kullanılır?

iOS 15 ve macOS Monterey'in en büyük avantajlarından biri, Apple cihazı olmayan kullanıcıları FaceTime görüşmesine davet edebilmenizi sağlıyor olmasıdır. Sistem hem Windows hem de Android cihazlarda çalışıyor. Bu da FaceTime'ın bir noktaya kadar platformdan bağımsız hale geldiği anlamına gelir.

Özellikle iPhone veya Mac'i olmayan aile üyeleriniz varsa, Android cihazlardan gelen aramalara katılabilmek yardımcı olabilir. Ancak, elbette bazı sınırlamalar var. Bu rehber, Android'de bir FaceTime görüşmesine katılmak için izlemeniz gereken adımların yanı sıra söz konusu sınırları ele alıyor.

Android'de FaceTime Nasıl Yapılır?

FaceTime'ı Android'de kullanmak istiyorsanız, önce bir iOS 15 yüklü iPad veya iPhone kullanan birine ihtiyacınız olacak. Oradan, FaceTime aramasını oluşturmak ve Android kullananları davet etmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Facetime'ı iOS 15 çalıştıran bir iPhone veya iPad'de başlatın. Bağlantı Yarat seçeneğine dokunun.

Eylem menüsünün üst kısmındaki Ad Ekle seçeneğine dokunarak FaceTime çağrısına bir ad verin. Bu, özellikle takip etmeyi kolaylaştıracaktır.

Bir paylaşım yöntemi seçin ve bağlantıyı Android kullanıcılarına gönderin.

Bağlantıyı gönderdikten sonra, Android kullanıcısı bağlantıyı açabilir, kendisi için bir ad belirleyebilir ve ardından aramaya katılabilir.

Aramaya katıldıktan sonra, Android kullanıcıları mikrofonlarını sessize alabilir, kamerasını kapatabilir, kamera görünümünü değiştirebilir ve gerektiğinde aramadan ayrılabilir.

FaceTime'ı Android Telefonda Kullanabilir misiniz?

iOS 15'in Bağlantı Yarat sistemi kullanılarak oluşturulan FaceTime aramalarına teknik olarak katılabilirsiniz, ancak aslında bir Android telefonda FaceTime aramalarını kendiniz başlatamıyorsunuz. Görüntülü arama uygulamasının iOS sürümünün aksine, Android'deki FaceTime, özel bir uygulama yerine bir web tarayıcısı üstünden çalışıyor. Bu nedenle, bir bağlantı üstünden FaceTime kullanmaya davet edildiğiniz çağrılara katılmanın dışında fiziki bir yeteneği yoktur.

Apple'ın FaceTime'ın Android telefonlarda nasıl çalıştığını güncelleyip güncellemeyeceği veya kullanıcıların arama yapmak için indirebilecekleri bağımsız bir uygulama oluşturma planları olup olmadığı belli değil. Şimdilik, kullanıcıların aramayı ayarlamak ve görüşmeyi başlatmak için bir iPhone veya iPad kullanıcısına güvenmeleri gerekecek.