Huawei Mate V geliyor. Biliyorsunuz ki firma bir süredir katlanabilir cihazlar üzerinde çalışıyor ve buna dair birçok sızıntıyı sizlerle paylaştık. Gelen son bilgilere göre Huawei katlanabilir telefonun model adı Mate V olacak. Sanıyoruz ki Huawei Mate V'yi isimlendirirken V'nin katlanabilir yapıdaki görünümüne bir atıfta bulunulmuş. Son paylaşımlar gösteriyor ki Huawei Mate V bu yıl bitmeden tanıtılacak. Hatta ünlü internet sitesi gsmarena.com'a göre 23 Aralık gibi bir tarih de ortaya atılmış durumda.

Sızan bilgilere göre Huawei Mate V dikey olarak katlanabilir bir model olacak. Patent kaynaklarından gelen bir diğer bilgi de telefonun oldukça gelişmiş bir soğutma mekanizmasına sahip olması. Böylece Huawei Mate V'de ileri düzey bir donanım ve zarafetin ön planda olacağını söylemek yanlış olmaz. Polimer katmanlar ve bakır / titanyum / alüminyum alaşımlı soğutucular ile desteklenecek olan Huawei Mate V yakında aramızda olacak.

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