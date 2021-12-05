Redmi 10 (2022) Hazır

Redmi 10 (2022) için Kasım ayının son haftasında bilgiler gelmeye başlamıştı. Şimdi ise FCC sertifikasyonu aşamasının tamamlandığı ve telefonun çok yakın bir zamanda piyasada olacağı dedikodusu internette dolaşıyor. Yurt dışı kaynaklı son sızıntı telefonun 4 GB bellek ile beraber 64 GB ve 128 GB depolama alanı sunacağını doğruluyor. Redmi 10 aslında bu sene piyasada olan bir modeldi ancak yeni yılda biraz daha güncellenmiş özelliklere sahip Redmi 10 (2022) modelini raflarda göreceğiz.

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre güncellenen yeni Redmi, 4 GB / 64 GB ve 4 GB / 128 GB olmak üzere iki farklı model seçeneği bulunacak. Android 11 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan telefonda MIUI 13 güncellemesi yerine MIUI 12.5 ile bulunacağı gözlerden kaçmıyor. Ekran özellikleri her iki cihaz için de 6.5 inç ve batarya tarafında ise 5000 mAh kapasiteye karşın 18W gibi standart bir şarj desteğine yer veriliyor.

MediaTek Helio G88 platformundan güç alacak olan Redmi 10 (2022) Avrasya Ekonomik Komisyonu, TUV, IMDA Singapore, SDPPI ve TKDN gibi kuruluşlardan onay sürecini tamamlamış durumda. Yılbaşı gelmeden hızlı bir tanıtım bekleyebilir ve aslında model adındaki 2022 ifadesinin de bir yılbaşı hediyesi olarak düşünülmesi gerektiğini de tahmin yürütebiliriz.