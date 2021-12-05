Redmi K50 İçin Tarih Şubat 2022

Redmi K50 modelinin çıkış tarihi belli oldu. Xiaomi'nin alt markası olup dikkat çekici modellerle piyasanın önemli oyuncuları arasına yerleşen Redmi, yeni yılla birlikte K50 serisini ortaya çıkartacak. Redmi K50 modelleri baz modele ek olarak K50 Pro, K50 Pro+ ve K50 Gaming modellerinden oluşacak. Henüz resmi bir açıklama gelmiş değil fakat Weibo'daki güvenilir kaynaklardan olan DCS bu konuda bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma göre Redmi K50 modelleri hepsi bir şekilde tanıtılarak piyasaya sürülecek.

MIUI 13 arayüzü ile gelecek olan yeni Redmi modellerinin amiral gemisi pozisyonundaki Redmi K50 Gaming'de 64 MP ana kamera ve 5000 mAh kamera giri öne çıkan özellikler bulunacak. Redmi K50 Pro+'da ise 108 MP ve tele-foto özelliklerine sahip bir kamera grubu bulunduracağı söyleniyor. Öte yandan serinin üst seviye modellerinde 100W hızlı şarj ve IP68 su ve toz direnci özellikleri beklentisi hakim. Sızıntılar devam ettikçe bilgileri sizle paylaşmaya devam edeceğiz.

Redmi K50 modelleri hakkındaki görüşlerinizi forum sayfamızda bekliyoruz.