Samsung Galaxy A73 teknik özellikleri belli oldu. Samsung giriş seviyesinde ve en çok satmayı planladığı akıllı telefonlarını bir bir netleştirmeye devam ediyor. Kervana en son katılan model de giriş seviyesinin üst noktalarında konumlanan Galaxy A73 oldu. Samsung Galaxy A73 hakkındaki sızıntıları Twitter'da ünlenen OnLeaks hesabı yaptı. Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy A73 ekranı 6.7 inç büyüklüğünde, 90 Hz tazeleme desteği sunan bir AMOLED panelden oluşuyor.

Telefondaki parmak izi okuyucu birçok giriş seviyesi modelin aksine ekrana gömülü olarak sunuluyor. Ayrıca arka kamera grubunda ana kameranın 108 MP çözünürlük sunacak olması ve dörtlü gruba yer verilmesi de Samsung Galaxy A73'ün bu işi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Snapdragon 750G platformu ile gelecek telefonda RAM miktarı 8 GB ve dahili depolama alanı 128 GB. Batarya miktarı 5000 mAh ve 33W hızlı şarj desteği de dikkat çekenler arasında.

Samsung Galaxy A73'ün 440 USD'lik bir yurt dışı satış fiyatı olacağı tahmin ediliyor. Samsung Galaxy A73 teknik özellikleri hakkında sorularınızı forum sayfamız üzerinden bizlere iletebilirsiniz.