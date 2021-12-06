Android'de Mikrofon Nasıl Kapatılır?

Bu rehberde, Android telefonunuzdaki mikrofonu nasıl kapatacağınızı ve mikrofon ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi anlatacağız.

Android Telefonda Mikrofonu Devre Dışı Bırakmak

Android telefonunuzun mikrofonunu tamamen devre dışı bırakmak istiyorsanız, işlem gayet basittir ancak birkaç menünün içine girmenize gerekir. Nereye bakacağınız ve mikrofonunuzu nasıl devre dışı bırakacağınızla ilgili aşamalar şöyle:

Ayarlar'a dokunun.

Gizlilik'e dokunun.

Uygulama İzinleri'ne dokunun.

Mikrofon'a dokunun.

Listelenen tüm uygulamaları devre dışı konuma getirin. Yani yeşil switch'e dokunun.

Tabii mikrofonu yalnızca bazı uygulamalarda devre dışı bırakmak istiyorsanız, buna uygun şekilde değiştirmeyi tercih edebilirsiniz.

Ayarlar'a dokunun.

Google'a dokunun.

Hesap Hizmetleri'ne dokunun.

Arama, Asistan ve Ses'e dokunun.

Ses'e dokunun. Ardından Voice Match'e dokunun. Hey Google'ı Kapalı olarak değiştirin.

Telefonunuz artık Google Asistan isteklerini dinlemeyecek.

Android Telefonda Mikrofon Nerede?

Android telefonlarda mikrofon genellikle telefonunuzun alt kısmında bulunur. Telefonunuzu şarj etmek için nereye taktığınıza bakın ve bazı havalandırma delikleri veya buna benzer şeyler göreceksiniz. Mikrofonun bulunduğu ve başkaları tarafından duyulmak veya telefonunuzla konuşmak için konuşmanız gereken yer burasıdır.

Telefonum Beni İzliyor mu?

Android telefonunuzun sizi gözetliyor olabileceği yıllardır süregelen yaygın bir endişedir. Telefonunuz 'Ok Google' isteklerini dinlerken, ne yaptığınızı izlemez veya aramalarınızı kaydetmez. Ancak, endişeleniyorsanız, aramaları almaya ve arama yapmaya devam ederken mikrofonu mümkün olduğunca devre dışı bırakmak için yukarıdaki anlatılan adımları uygulayabilirsiniz.

Kötü amaçlı yazılımlardan veya kötü niyetli kaynaklardan herhangi bir tehdit olması durumunda, hangi uygulamaların mikrofonunuza erişebildiğini düzenli olarak inceleyin ve düzenleyin.

Google tarafından tarama alışkanlıklarınız ve kullandığınız uygulamalar hakkında neler toplandığını görmek için Google Etkinliğim sayfasını da kontrol edebilirsiniz.