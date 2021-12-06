iPhone'da Depolama Alanında Yer Açmak

Yeni iPhone'lar, çoğu insanın kullanabileceğinden daha fazla depolama alanına sahip. Ancak nispeten eski bir modeli yıllardır kullanıyorsanız, depolama alanı muhakkak tükenmeye başlayacaktır. Uygulamalar, fotoğraflar ve diğer dosyalar zamanla birikir ve bu da hatırı sayılır yer kaplar.

Neyse ki, cihazınızı "kesin olarak" yükseltmek zorunda değilsiniz. Birkaç kullanışlı ipucu ile telefonunuzu eskisi gibi kullanmaya devam etmeniz mümkün. Sevdiğiniz fotoğraf arşivini de silmeniz gerekmez.

Depolama Alanını Dolduran Uygulamalar

Yapmanız gereken ilk şey, tüm depolama alanınızı tam olarak nelerin kullandığını bulmaktır. Ayarlar'ı açın, ardından Genel > iPhone Saklama Alanı'na gidin. Burayı açtığınızda, en çok alanı neyin kullandığını görmek için bir dakika bekleyin.

Bu süre zarfında kullanım alanları belirecek ve telefonunuzda en çok alanı neyin kullandığını göreceksiniz. Böylece ilk önce neye odaklanacağınızı bilebileceksiniz.

Eski ve Kullanılmayan Uygulamaları Silin

iPhone'unuzda büyük bir fotoğraf arşiviniz olsa bile, çoğu kişi uygulamaların telefonlarındaki alanın büyük çoğunluğunu kullandığını fark edecektir. Sizin için de durum buysa, silmeye başlama zamanı gelmiştir.

Yukarıda belirtilen iPhone Saklama Alanı menüsüne gitmek, hangi uygulamaların en fazla alanı kullandığını görmenizi sağlar. Telefonunuzda oyun oynuyorsanız, bunlar genellikle en büyüğü olacaktır. Diğerleri için büyük olasılıkla müzik veya podcast uygulamaları gibi medya uygulamaları olacaktır.

Bu menüden uygulamaları silebilirsiniz. Silmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve ardından Uygulamayı Sil'e dokunun. Alternatif olarak, Uygulama Arşivi'ni açabilir ve silmek istediğiniz uygulamaları arayabilirsiniz. Ardından bir uygulamanın simgesini basılı tutun ve ardından Uygulamayı Sil'e (Delete App) dokunun.

Zaman Zaman Kullandığınız Uygulamaları Boşaltın

Pek az kullandığınız büyük uygulamalarınız varsa, bunları silmenin kullanışlı bir alternatifi vardır. Tamamen silmek yerine, onları boşaltabilirsiniz. Bu, uygulamayı telefonunuzdan kaldırır, ancak tüm verilerini saklar, böylece uygulamayı yeniden yükleyebilir ve uygulamayı hiçbir şey olmamış gibi kullanabilirsiniz.

Bunu otomatik veya manuel olarak yapabilirsiniz. Daha az kullanılan uygulamaları manuel olarak boşaltmak için Ayarlar'ı açın, ardından Genel > iPhone Saklama Alanı'na gidin. Burada, Kullanılmayanları Kaldır bölümünü göreceksiniz. Uygulamaları otomatik olarak boşaltmak için Etkinleştir'e dokunun.

Bir uygulamayı manuel olarak boşaltmak için, boşaltmak istediğiniz uygulamayı görene kadar bu ekranda aşağı kaydırın. Üzerine dokunun, ardından Uygulamayı Kaldır (Offload App) düğmesine dokunun.

Eski Medyaları Silin

Podcast ortamlarında sonra çok fazla içerik izliyor veya podcast dinliyorsanız, telefonunuzda oldukça fazla alan kullanabilen medya dosyalarınız olabilir. Belirli bir uygulamanın ne kadar alan kullandığını iPhone Saklama Alanı menüsünde görebilirsiniz.

Bir uygulamanın çok fazla alan kullandığını görüyorsanız, bu menüde üzerine dokunun. İki önemli rakam göreceksiniz: Uygulama Büyüklüğü ve Belgeler ve Veriler. Alanın çoğu Belgeler ve Veriler tarafından kullanılıyorsa, bu dosyaları silebilirsiniz.

Bu uygulamadan uygulamaya göre değişir. Genellikle uygulamayı açmanız ve uygulamanın kendisindeki dosyaları manuel olarak silmeniz gerekiyor.

iCloud Fotoğraf Kitaplığı ile Fotoğraf Depolamayı Optimize Edin

Apple'ın iCloud Fotoğraf Kitaplığı, fotoğraflarınızı telefonunuzdan bilgisayarınıza eşzamanlamayı kolaylaştırır, ancak aynı zamanda iPhone'unuzda size yer açabilir. Anahtar nokta bu özelliği nasıl kullandığınızdadır.

Ayarlar'ı açın, ardından Fotoğraflar'a gidin. Bu menüde, telefonunuzda fotoğrafları nasıl saklayacağınızla ilgili iki seçenek göreceksiniz. i"Phone'da En İyi Saklama (Optimize iPhone Storage)'nın" seçili olduğundan emin olun. Bu, tam boyutlu fotoğrafları buluta yükler ve yer kazanmak için telefonunuzda daha küçük sürümler tutar.

Bunun yerine İndir ve Özgünleri Tut seçilirse, bu çok fazla alan tüketilecek demektir. Alternatif seçeneğe geçmek, size önemli miktarda alan açacak.

Tarayıcı Önbelleğini Temizle

Halihazırda ele aldığımız seçeneklerden bazıları kadar fazla alan kullanmasa da, tarayıcı önbelleğiniz önemli miktarda alan kullanabilir. Mümkün olan her alana ihtiyacınız varsa, önbelleğinizi temizlemek yardımcı olabilir.

Ayarlar'ı açın, ardından Safari'ye gidin. Burada Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle'yi seçin. Bu aynı zamanda geçmişinizi de temizleyerek gizliliğinizin korunmasına yardımcı olabilir.

Artık uygulama yüklemek, daha fazla fotoğraf çekmek veya film indirmek için telefonunuzda çok fazla alan olmalıdır.