Nokia 9 PureView güncelleme sorunu yaşıyor ve bu konuda kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Hatırlayacağınız üzere Nokia 9 PureView 2019 yılında çıkmıştı ve her yeni telefon gibi iki majör Android güncellemesi alması gerekiyordu. Fakat gelen açıklamaya göre telefon Android One programındaki bir cihaz olmasına rağmen Android 11 güncellemesini alamayacak. Buna bir takım kullanıcıların kızacağı kesin fakat Nokia daha başka bir telafi imkanı sunuyor.

Pek telafi sayılır mı bilinmez ama Nokia, PureView sahiplerinin gönlünü almak için bir indirim kampanyası düzenledi. Eğer orta seviye bir Nokia X modeli almayı düşünüyorsanız yüzde 50 indirim imkanı ile satın alma şansınız bulunuyor. Örneğin; Nokia XR20 şu sıralar oldukça konuşulan bir model ve Android 11 ile gelmesine rağmen üç majör Android güncellemesini de alacak.

Nokia'nın açıklamalarına göre bu sorunun sebebi PureView'daki kameralar ve Android 11 işletim sistemi arasındaki uyumsuzluk. Cihaz elbette ki güvenlik odaklı güncelleştirmeleri almaya devam edecek.

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