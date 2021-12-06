Sıradaki Oppo Fold | Oppo Find N olabilir. Samsung'un katlanabilir telefonlardaki başarısı aslında sektöre yön verdi denebilir. Huawei katlanabilir modeli Mate V'yi hızlandırdı ve buradaki V'nin katlanabilirliği ifade ettiği düşünülüyor. Elbette rekabetin azılı isimlerinden Oppo'nun da boş durmaması gerekiyor ve firmanın harıl harıl katlanabilir model üzerinde çalıştığı gerçeği artık bilinmekte. Elbette şu sıralar isim konusunda bir belirsizlik var ancak Oppo Fold veya Oppo Find N şeklinde bir isimlendirme ihtimalleri yüksek.

Kısa kenardan menteşeli yani dikey katlanabilir bir telefon olarak tasarlanacak olan yeni Oppo katlanabilir telefon birkaç gün kadar önce CMIIT sertifikasyon programında "PEUM00" kod adıyla göründü. Sürücü paketleri incelendiğinde telefonun Snapdragon 888 veya Snapdragon 888+ işlemci içereceği ortaya çıkıyor. Tabii bunu yeni model adıyla Snapdragon 8 Gen 1 olarak da düşünebilmek mümkün. Telefonda 2K çözünürlükte ve 120 Hz tazeleme oranına sahip LTPO ekrana yer verilecek. Ayrıca Sony IMX766 tarafından sağlanan 50 MP'lik bir ana kameranın olacağı da biliniyor.

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