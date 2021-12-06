Xiaomi 12'de kamera değişikliği haberi tanıtıma günler kala geldi. Normal şartlarda Xiaomi'nin isteği yeni model ailesinde ekrana gömülü bir kamera tasarımı uygulanacaktı ancak Mi Mix 4 modelindeki birtakım zayıflıkları nedeniyle bu proje rafa kaldırılmış oldu. Bilindiği gibi Xiaomi Mi Mix 4 ekran gömülü kamera tasarımıyla bir yenilik akımını başlattı ancak firma da bu teknolojinin henüz erken ve geliştirilmesi gerektiğine karar vermiş gibi görünüyor.

Sızdırılan verilerin kaynağı Twitter'da bu konuda ünlenmiş olan DigitalChatStation hesabı. Paylaşılanlara göre tüm Xiaomi 12 modellerinde çentikli değil de daha üst seviye modellerde görmekte olduğumuz delikli kamera tasarımı uygulanacak. Xiaomi 12, Xiaomi 12X, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Lite modellerinde kameranın bu şekilde olabileceği artık kesin fakat araya bir amiral gemisi seçenek daha sıkıştırılırsa bunda daha farklı bir tasarım uygulanabilir.

Xiaomi 12 kamera tasarımı sizce nasıl olacak? Cevaplarınızı forum sayfasından bizlere bildirebilirsiniz.