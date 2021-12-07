Honor X30 çıkış tarihi netleşti. Firma Kasım ayı başından beri X30 ailesi üzerine eğilmiş durumda ve biz de bunu haberlerimizde sizlere aktarmıştık. İlk etapta piyasaya sürülen modeller X30i ve X30 Max oldu ancak baz model olan Honor X30 için halen bekleyiş sürüyor. Gelen son bilgilere göre Honor X30 için tanıtım tarihi 16 Aralık olarak gösteriliyor. Görünüşe göre fazla uzun değil; bir hafta kadar sonra Honor X30 ailesindeki tüm modeller tamamlanmış olacak.

Honor X30, Qualcomm'un Snapdragon 695 5G yongasını kullanıyor. Bu platformda grafik birimi olarak Adreno 619 GPU'nun görev yapacağı tahmin ediliyor. Dolayısı ile yeni seriye geçişle beraber yüzde 15 işlemci gücü artışı ve yüzde 30 da grafik performansı artışından bahsedebilmek mümkün. Honor X30 6.0 GHz altı ve mmWave 5G ağları destekliyor. Üçlü kamera grubunda ise 48 MP'lik ana kameraya 2 MP + 2 MP'lik kameralar eşlik ediyor. Honor X30'un fiyatının ise 299 USD'lik bir seviyede olması bekleniyor.

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