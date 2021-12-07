iPhone 13 Pro: Pokémon Go'da 120 FPS Nasıl Etkinleştirilir?

Pokémon Go'da 120 FPS özelliğini açmayla ilgili bir anlatım hazırladık. Bildiğiniz gibi Apple'ın ProMotion teknolojisi, esasen ultra hızlı 120 Hz yenileme hızları sağlayarak iPhone'unuzdaki deneyimi daha da akıcı hale getiriyor. Ancak bu hızlara ulaşmak için pil ömründen ödün vermek yerine ProMotion, o an yaptığınız işe göre yenileme hızını otomatik olarak ayarlıyor.

Bu, Twitter'da veya Instagram'da gezinirken harika olabilir, ancak iPhone'unuz Ana Ekrandayken tam olarak gerekli değildir. Elbette, her uygulama daha hızlı yenileme hızlarından yararlanamadığından, Apple ürünleri piyasaya çıktığında bu konuyla ilgili biraz sorun yaşadı. Bu sorun geliştiricilerin destekleri sayesinde, hızla güncellenen epeyce uygulamayla çözülmeye başladı. Bunların en sonuncusu popüler oyun Pokémon Go, sonunda ProMotion desteğini sağlayan güncelleştirmeyi aldı.

Pokémon Go'da 120 fps'i Etkinleştirin

Pokémon Go, Google Play Store ile birlikte App Store'daki en popüler uygulamalardan biri olmaya devam ediyor. Pokémon 25. yılını kutlarken, uygulama bu yılın başlarında oldukça canlandı. Bu durum Pokémon Kartlarının popülaritesinde büyük bir artışa neden oldu ve hatta McDonalds'larda özel bir yıldönümü setine bile yer verildi.

Ek olarak, Pokémon Go geliştiricileri, oyuncuların daha önce mevcut olmayan çeşitli görevleri gerçekleştirebileceği çeşitli etkinlikler düzenledi. Oyun zaten iPhone 13 serisinde harika çalışıyor olsa da, 13 Pro ve Pro Max'teki daha hızlı yenileme hızlarından yararlanması gereken mükemmel bir oyun örneği olarak biliniyor.

Kısa süre önce App Store'da, iPhone 13 Pro veya Pro Max cihazınıza 120 fps desteği getiren yeni bir güncelleme yayınlandı. Şaşırtıcı bir şekilde, özellik varsayılan olarak kapalı geliyor. Ancak Pokémon Go'ya girerek bu önemli özelliği kendiniz etkinleştirebilirsiniz. Aşağıdaki sıralamayı izlemeniz yeterli.







Pokémon Go'nun en son sürümünü App Store'dan indirin. Uygulamayı iPhone 13 Pro veya Pro Max cihazınızda açın. Ekranın altındaki Pokémon topuna dokunun. Sağ üst köşede, Ayarlar simgesine dokunun. En alta kadar kaydırın ve Gelişmiş Ayarlar (Advanced Settings)'ı seçin. Native Refresh Rate'e dokunun.

Bir hatırlatma olarak, Pokémon Go, özellikle Pokémon'u yakalarken Artırılmış Gerçeklik özelliklerini kullanıyorsanız, pil ömrünüzü olabildiğince azaltıyor. ProMotion ekranının kare hızını otomatik olarak ayarlama özelliği bile, pilinizin daha da fazla tükenmesini önlemeyecektir.

Ancak güncelleme yüklendikten ve daha hızlı yenileme hızı desteği etkinleştirildikten sonra yepyeni bir oyundaymış gibi hissedeceksiniz. Niantic Labs'in bu güncellemeyi yayınladığını bilmek heyecan verici ve daha fazla uygulamanın aynı şeyi yapmasını istemeliyiz.