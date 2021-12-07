Realme 9i teknik özellikleri netleşti. Uygun fiyatlı olması nedeniyle tercih sebebi olabilecek yeni Realme modeli aynı zamanda cömertçe sunduğu detaylar ile alışveriş listelerinin favorisi olabilecek durumda. Yeni Realme 9 serisi ne zaman çıkacak sorusu yeni bir akıllı telefon almayı düşünen neredeyse herkesin aklında. Firma 2022 yılı başında yeni seriyi duyurmaya ve serinin en uygun fiyatlı Realme telefon olma özelliği taşıyan Realme 9i'yi satışa sunmaya hazırlanıyor.

Realme 9i işlemcisinde duyurulandan farklı olarak bir değişikliğe gidildi ve öncesinde belirtilen MediaTek Helio G90T yerine Qualcomm Snapdragon 680 platformuna yer veriliyor. Yine sekiz çekirdekli olan bu platforma Full HD+ çözünürlüğe sahip ve 90 Hz tazeleme oranına sahip bir LCD ekran eşlik ediyor. Realme 9i ana kamera çözünürlüğü 50 MP olacağı artık kesin. Ek olarak diğer iki kamera ile farklı sahnelerde daha iyi sonuçlar elde edilebilecek. Normal şartlarda Realme 9i çıkış tarihi 2021 olarak düşünülüyordu ancak yetişmesi zor gibi.

Realme 9 ailesindeki diğer modeller olan Realme 9, Realme 9 Pro ve Realme 9 Max (Pro+) hakkında ise çıkış tarihi ve teknik özelliklere dair net bir bilgi henüz yok.

Realme 9i teknik özellikleri ile ilgili sorunuz varsa forum sayfamızdan bizlere iletebilirsiniz.