Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990E/DS) Listelere Eklendi

Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990EDS) listelere eklendi. Samsung Galaxy S21 FE 5G en sonunda piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Ertelenip ertelenmeyeceği hakkında uzun bir süre boyunca konuşulan ve Samsung Galaxy S20 FE'nin başarılı gidişatını devralması planlanan Samsung Galaxy S21 FE 5G, Samsung'un resmi web sitesinde yerini almış durumda. Teknik özellikleri tam anlamıyla netleşen Samsung Galaxy S21 FE 5G hakkında belirsizlikler elbette devam ediyor; bunlar çıkış tarihi ve fiyatlar. Ancak Türkiye'nin de satış programında olması sevindirici bir yön ki çip krizi yüzünden bu bilgilerin gelmesi de gecikti.

Türkiye'de satılacak olan Samsung Galaxy S21 FE 5G'de Exynos 2100 platformu yer alacak. Samsung'un bu konuda bir ayrıştırmaya gittiğini söylemek mümkün. 5 nm üretim tekniği ile üretilen bu platfomda ana işlemci 2.9 GHz frekansta çalışan bir Cortex-X1. Eşlik edenler ise üç adet 2.8 GHz'lik Cortex-A78 ve dört adet 2.2 GHz Cortex-A55. Grafik biriminden ise Mali-G78 MP14 birimi sorumlu.

Samsung Galaxy S21 FE 5G'de üçlü kamera dizilimi mevcut fakat ana kameranın 12 MP çözünürlük sunması bol MP'li haberlere alıştığımız şu günlerde kuşku uyandırıyor. Ultra-geniş açılı kamera da aynı çözünürlükte ve bunun dışında bir de 8 MP'lik tele-foto lens yerini almış durumda. Telefondaki ön kamera çözünürlüğü ise arka üç kameranın toplamına bedel ve 32 MP. Samsung Galaxy S21 FE 5G'nin makaslanan özelliklerinden bir diğeri de hızlı şarj. 25W hızlı şarj desteği bu telefon için zayıf ancak 15W kablosuz hızlı şarj desteğinin sunulduğu da unutulmamalı.

Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990EDS) listelere eklendi haberimiz hakkında sorularınızı forum sayfamızdan alabiliriz.