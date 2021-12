Samsung Galaxy Z Flip3 One UI 4 güncellemesi beta programından çıkartılarak dağıtılmaya başlandı. Yeni güncelleme ile birlikte Malzeme Renk Paleti, Gelişmiş Gizlilik Kontrolleri, Gizlilik Kontrol Paneli gibi güvenlik odaklı özellikler telefona ekleniyor. Bunun dışında One UI 4.0 güncellemesi ile birlikte Samsung'un Aralık ayı güvenlik güncellemesi yükleme fırsatı da bulunuyor. Şu an için Samsung Galaxy Z Flip3 One UI 4 güncellemesi sadece Sırbistan'da bulunan F711BXXU2BUKM kodlu cihazların indirilmesine uygun ancak dünya çapına yayılması çok da zaman almayacaktır.

Şu sıralar Samsung Galaxy S için One UI güncellemesi bekleyen kullanıcılar da var ancak katlanabilir olan Fold ve Flip modelleri Qualcomm platformu kullandığından sebep bu tür güncellemeleri almaya daha yatkınlar. Dolayısı ile Exynos taşıyan modellere göre One IU güncellemesi alma konusunda Qualcomm platformu daha avantajlı. Elbette bu güncellemenin Android 12'nin sunduğu kapsamlı bir değişiklik getireceğini düşünmemek gerekiyor ancak güncel ve daha faydalı bir akıllı telefon deneyimi için yapılması tavsiye ediliyor.

Samsung Galaxy Z Flip3 One UI 4.0 güncellemesi hakkında sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.