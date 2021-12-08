Apple'da "Parçalar ve Servis Geçmişi" dönemi başlıyor. iOS 15.2 ile geleceği kesinleşen bu özellik otomobil servislerine benzer şekilde Apple servislerine getirilen cihazların işlem kayıtlarını tutarak gösterebilecek; değişen parça varsa bilgisini verebilecek. Menülere eklenecek olan bu yeni alandan kullanıcılar hangi parçaların değiştiğine erişmekle kalmayıp ayrıca kullanılan yedek parçaların orijinallik durumlarını da görebilecek.

Parçalar ve Servis Geçmişi menüsü nasıl açılır diye merak ediyorsanız önce Ayarlar kısmına girin ve Genel seçeneğini seçtiğinizde Parçalar ve Servis Geçmişi karşınıza gelecek. Eğer Parçalar ve Servis Geçmişi menüsünde "Bilinmeyen Parça" olarak görünen bir satır varsa bu cihazınızda yan sanayi veya muadil parça kullanıldığını ifade ediyor. Orijinal parça değişimi işlemlerinde ise Orijinal Apple Parçası olarak görünüyor.

iPhone'da "Bilinmeyen Parça" Sorunu

Bilinmeyen Parça ifadesi yan sanayi ve muadil yedek parçalar için kullanılabilir ama tabii bu her zaman kötü bir şey demek de değildir. Hatta yüksek kalitedeki yan sanayi parçalarla pahalıya çıkabilecek bir onarımı daha da ucuza getirebilirsiniz. Bunun için iyi araştırıp, ince eleyip sık dokumanız gerek. Ayrıca güvenilir bir servis ile de ilerlemeniz şart. Özelliğin yeni nesil iPhone modellerinde tam olarak çalışabileceği, iOS 15.2 güncellemesi alabilecek diğer cihazlarda ise kısmi olarak çalışabileceği de belirtiliyor.

Örneğin; iPhone SE (2. Nesil) döneminde çıkan iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri sadece batarya değişim durumunu gösterebilecek. Devamında gelen iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 modellerinde ekranın ve bataryanın değişip değişmediği, iPhone 12 ve 13'te de ek olarak kameranın değişip değişmediği "Parçalar ve Servis Geçmişi" menüsü üzerinden görüntülenebilecek.

Bu yeni özellik aslında iPhone 13'te ekran değişimi sonrası Face ID sorunu yaşayan cihazlar ile geliştirilip ortaya çıktı. Yan sanayi ekranlarda Face ID çalışmaması ve Apple'ın bunun için güncelleme yayınlaması böyle bir servis geçmişi kaydı tutulmasına dair özelliğin geliştirilmesinin de kapısını araladı denebilir.

Apple'da "Parçalar ve Servis Geçmişi" dönemi sizce iyi mi olacak? Düşüncelerinizi forum sayfamızdan paylaşmanız son derece önemli.