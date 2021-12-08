iPhone soğutucusu Razer Phone Cooler Chroma duyuruldu. Razer'i ileri düzey oyuncu ve üst seviye performans ekipmanları ile tanıyoruz. Firma bazen de şaşırtıcı ancak sektörde boşluk olarak gördüğü noktalarda ürün geliştiriyor ve hiç şüphesiz haberimize konu olan iPhone soğutucusu da bunlardan biri. Böylece özellikle oyun oynama sırasında veya güneş altında plajda kullanım gibi sahnelerde telefon korunmuş oluyor.

Razer Phone Cooler Chroma Magsafe uyumlu olarak geliştirilmiş ve telefona otomatik olarak tutunabiliyor. Kullandığınız iPhone modelinde Magsafe desteği yoksa kıskaçlarla yan kenarlara tutturulabilen diğer modeli almanız gerekli. Teknik olarak bahsetmek gerekirse Razer Phone Cooler Chroma'da 7 yapraklı bir fan düzeneği bulunuyor ve fan 6400 devire kadar dönebiliyor. Böylece ısınma oluşturabilecek durumlarda garantili bir soğutma sağlanıyor.

Havayı alüminyum üzerinden geçirerek alan soğutucu güç beslemesi için USB Type-C bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Bu noktada bir taşınabilir batarya işinizi görebilir. Öte yandan ciddi şekilde sessiz olduğu da söyleniyor. Razer'in bu ürünü için biçilen fiyat ise 60 USD.

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