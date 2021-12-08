Xiaomi Mix 5 200W hızlı şarj desteği sunan ilk akıllı telefon olacak gibi görünüyor. Firmanın bir süredir soğutmalı ve özel bir 200W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığı bilinmekte ve hatta basına gösterilen bazı görüntülerde Xiaomi 11 Pro'nun mod'lu bir sürümünün 200W şarj aleti ile sadece 8 dakikada sıfırdan tam doluluk seviyesine çıkartabildiği görülebiliyordu. Ancak son gelişmelere göre henüz 200W hızlı şarj teknolojisi tamamlanmadı ve Xiaomi 12 serisi 120W hızlı şarj desteği sunacak.

Xiaomi 200W hızlı şarj desteği yine üst seviye bir model olan Mix 5 ile birlikte karşımızda olacak gibi görünüyor. Xiaomi Mix 5 çıkış tarihi olarak 2022'nin ikinci çeyreği bilgisi elimizde var ancak 4000 mAh'lık bir bataryada elde edilen 8 dakikalık süre elbette batarya kapasitesi ile doğru orantılı şekilde artacaktır. Örneğin; Xiaomi Mix 5 batarya kapasitesi 5000 mAh ise bu süre 10 dakika şeklinde olacaktır ki yine de inanılmaz başarılı bir rakamdan bahsediyoruz.

Genelde telefon üreticilerinin görüşü 4000 mAh bataryanın zarafet ve günlük kullanım eğrisi çerçevesinde ideal olduğu. Gelişen hızlı şarj teknolojileri ile be kafede çay içerken bile şarjınızı tamamen doldurabilmeniz mümkün hale geleceğinden daha büyük ve hantal bataryalara gerek yok. Bu çünkü cihazları kabalaştıracağı gibi maliyeti de yükseltecek. Dolayısı ile yakın bir gelecekte batarya kapasitesi ölçütünü satın alma kıstaslarımız arasından çıkartacağız.

Xiaomi Mix 5 200W hızlı şarj desteği sizce nasıl? Forum sayfamızda görüşlerinizi bekliyoruz.