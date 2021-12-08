Z tipi katlanabilir TCL Fold and Slide 10 gelmiş geçmiş en yenilikçi katlanabilir telefon olmayı hedefliyor. Artık çoğu marka katlanabilir akıllı telefon üretimine odaklanmış durumda ve tasarım yönünden oldukça farklı seçenekler ortaya çıkmaya başladı. Enine veya boyuna katlanabilir telefonlardan sonra şimdi de Z tipi katlanabilir bir TCL modeli gündeme geliyor. Çin'deki DTC 2021 etkinliğinde prototip olarak duyurulan cihaz katlandığında biraz kalın dursa da yenilikçilik adına gerçekten de zirve noktasını işaret ediyor.

TCL Fold and Slide 10 aslında bir bakıma Samsung Galaxy Z Fold3'ü andırıyor fakat tamamen esnek olan ekranın iki aşamalı bir katlanma süreci var. Fold Universe hesabında paylaşılan bir videoda telefonun ekranı genişledikten sonra ekranın yanında kalan grafiksel boşluk görülebiliyor ancak ilerleyen günlerde bu sorunun çözüleceğini hiç şüphe etmemek gerekiyor. Fakat esnek ekranın sağladığı kolaylık nedeniyle Samsung'un aksine TCL'in diğer tarafta bir ekran kullanmasına gerek kalmadan telefonu katlama imkanı bulunuyor. Katlanabilir telefon maliyetini düşüren bu prototip toplamda 10 inç büyüklüğünde bir ekran büyüklüğü sağlayıp tablet ihtiyacını da ortadan kaldıracak.

Z tipi katlanabilir TCL Fold and Slide 10 sizce nasıl? Cevaplarınızı forumda bekliyoruz.