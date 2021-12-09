iPhone SE (4. Nesil) & iPhone SE 2023 hakkında gelişmeler oluyor. Birkaç ay öncesinde üçüncü nesil iPhone SE ile ilgili netleşenleri sizlere aktarmıştık ve bundan sonra geriye aslında cihazın piyasaya sürülmesini beklemek kalıyor. Fakat gelen haberlere göre Apple beklemeye pek niyetli değil ve 2023 yılında biraz daha büyük ekranlı bir iPhone SE modelini piyasaya sunmanın peşinde. Elbette bunun nedenlerinden birisi eldeki eski yongaları değerlendirmek ve daha uygun fiyatlı ürünleri piyasaya sunabilmek.

iPhone SE (3. Nesil) 4.7 inç ekranı temel alacak ve 3 GB RAM sunacak. Artık bu bilgilere kesin diyebiliriz. iPhone SE (4. Nesil) ise daha büyük bir ekran sunacak ve 4 GB RAM ile gelecek. Böylece piyasada uygun fiyatlı Apple marka cihazlar sayıca fazla olacak. Başka sızıntılarda Apple'ın 5G destekli ve 4.7 inç büyüklüğünde bir iPhone modeli üzerinde çalıştığı söylentileri vardı ancak tabii bu iPhone SE (4. Nesil) veya iPhone SE 2023'ten başkası değil.

iPhone SE (4. Nesil) | iPhone SE 2023 hakkında gelişmeler artık bir Apple kullanıcısı olmayı kolaylaştıracak gibi.