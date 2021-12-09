OnePlus 10 Serisi Tanıtım Tarihi Yaklaştı

OnePlus 10 tanıtım tarihi yaklaştı. Takvimler 5 Ocak tarihini gösterdiğinde Las Vegas'taki CES 2022 etkinliği başlamış olacak ve düzenlenecek lansmanla OnePlus 10 modelleri ilk kez basın ve ziyaretçilerin karşısına çıkacak. OnePlus 10 serisi bilindiği gibi birçok modelden oluşuyor fakat etkinlikte tanıtımı gerçekleşecek olan tek bir model mi yoksa tüm model ailesi mi şu anda elde bununla ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

OnePlus 10 ve OnePlus 10 Pro için Çin'de verilmiş bir tarihi daha önceden vardı ve buna istinaden bir tanıtım gerçekleştirilme ihtimali yüksek. Cihazların dünya genelinde satışa sunulması ise ilk çeyreğin sonunu veya ikinci çeyreğin ilk haftalarını bulabilir. Şu an için bilinenlerden biri OnePlus 10'un yeni Qualcomm platformu olan Snapdragon 8 Gen 1'i beklediği. Platformun çıkışıyla birlikte bekleyenleri de bu cihazlara artık kavuşmuş olacak.

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