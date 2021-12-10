Oppo Find N video görüntüleri INNO Day 2021 etkinliği için hazırlandı. 15 Aralık tarihinde başlayacak olan etkinlikte Oppo katlanabilir telefon ilk kez kullanıcıların huzuruna çıkacak. Katlanabilir Oppo telefon ile ilgili olarak firmanın kurucularından ve ürün sorumlusu Pete Lau Oppo Find N'in beş yıla varan yoğun bir geliştirme çalışması sonucunda ortaya çıktığını açıkladı. Pete Lau'nun açıklamaları arasında bu modelin şu andaki altıncı prototip olduğu bilgisi de var.

Katlanabilir ekranlarda bazen üretici firmanın tasarımına da bağlı olarak ekran kırışıklığı sorunu yaşanabiliyor. Kullanıcılardan gelebilme ihtimali yüksek olan katlanabilir telefon ekran kırışıklığı sorunu, ekran kırışması nasıl düzeltilir, ekran kırıştı veya ekranda dalgalanma sorunu şeklindeki şikayetlerin yaşanmaması adına Peter Lau uygulanabilecek en iyi tasarımı yaptıklarının altını çiziyor.

Genel görünüm olarak Oppo Find N, Samsung Galaxy Z Flip3'ten oldukça etkilenmişe benziyor. Oppo Find N video bilgisi de firmanın basın bülteni ile elimize geçiyor. İlerleyen günlerde çok daha detay sahibi olacağız.

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